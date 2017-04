Freizeit Edelsfeld

07.04.2017

Neben die Christuskirche gesellt sich St. Marien, unter dem Kriegerdenkmal ragt der Turm von St. Johannis Rosenberg empor. Rosa Blaß aus Sinnleithen hat Sulzbach-Rosenberg auf zarten Schalen verewigt. Nicht nur das: Auch Mickey Mouse ziert ihre kunstvoll gestalteten Ostereier. Oder das Logo von Schalke 04.

Ei ist nicht gleich Ei Im kleinen Hobbyraum von Rosa Blaß in Sinnleithen gibt es Rohlinge in Hülle und Fülle, große und kleine, braune und weiße, Eier von Hühnern und Enten. In einem Bauernschrank liegen drei riesige Exemplare, sie stammen von Straußen. Rosa Blaß greift zu einer Papiertüte. "Diese Eier hat mir meine Freundin zur Verfügung gestellt, sie bläst sie das ganze Jahr über für mich aus." Die 62-Jährige greift in eine Schachtel mit ausgepusteten, aber noch nicht bemalten Eiern und greift eines heraus. "Das ist ein Entenei", sagt sie und preist den Vorteil: Die Schale ist härter als die von Hühnereiern.



Bei ihrer Schwägerin in Albersdorf bei Neukirchen hat sie zwei Hühner eingestellt: Sie legen grüne Eier. Der Farbton des einen geht in Richtung lindgrün, der andere neigt zu oliv. "Diese Eier muss man nicht mehr grundieren, sie haben auch so schon eine tolle Farbe", schwärmt sie. Die grünen Eier seien zwar stabiler als weiße oder braune, aber eben nicht so stabil wie die Eier der Enten. Sogar ein regelrechter Winzling hat sich in die Schachtel geschmuggelt. Warum dieses Hühnerei im Vergleich zu den anderen so klein ist, liege wohl daran, dass es das erste Ei ist, das ein Huhn gelegt hat. (san)

Inzwischen bemalt meine 13-jährige Enkelin auch schon Eier - mit verschiedenen Smileys. Rosa Blaß

"Das ist mein Hobbyraum", meint Rosa Blaß aus Sinnleithen ganz bescheiden. Eine gemütliche Sitzbank, ein Bügelbrett, ein Schrank, ein Tisch und ein Stuhl - und eben Eier über Eier. So sieht ihr kleines "Atelier" aus. Wann immer ihr danach ist, zieht sie sich hierher zurück. Und malt. Sie fertigt wahre Kunstwerke auf zarten Schalen an. Klar, sind klassische Ostermotive wie Hasen und Küken dabei. Aber auch Außergewöhnliches wie eben Ansichten von Sulzbach-Rosenberg.Begonnen hat alles vor rund 25 Jahren. Im Ort sollte erstmals ein Osterbrunnen geschmückt werden. Rosa Blaß, die vor rund 40 Jahren nach Sinnleithen geheiratet hatte und seitdem dort lebt, beteiligte sich natürlich am österlichen Schmuck für den Brunnen. Die Frauen im Dorf bemalten die Eier dafür. Zunächst seien die Eier nur einfarbig bemalt worden, frühlingshaft-farbenfroh eben. "Später haben wir dann schon ein paar Blumen drauf gemalt", erinnert sich die 62-Jährige.In einer Schachtel sind wahre Schätze: Sehenswürdigkeiten auf Eiern für den Osterstrauch, die Nürnberger Burg genauso wie der Münchner Liebfrauendom, einige Amberger Motive wie Martinskirche und Vils, Bergkirche und Stadtbrille, aber auch die Walhalla und der chinesische Turm im englischen Garten, ja sogar St. Bartholomä am Königssee.An der Vitrine hängen drei Eier-Gebinde, allesamt hübsch bemalt. Bestellt hat diese zerbrechlichen Kunstwerke Rosa Blaß' Schwägerin in München. "Insgesamt 60 Stück, 10 Eier kriegt sie als Geschenk noch dazu", sagt die Frau und setzt sich an ihren Maltisch. Jedes Ei wird zunächst grundiert, mit Acrylfarben auf Wasserbasis. Manchmal bemalt sie nicht die komplette Oberfläche vom Ei, sondern nur auf Vorder- und Rückseite jeweils ein Oval - quasi als Spiegel, in den das Motiv kommt.Hat Rosa Blaß das Motiv aufgemalt und ist ihr filigranes Kunstwerk fertig, lackiert sie das Ei noch. "So wird's stabiler", sagt sie. Doch immer wieder kommt es vor, dass die Eier zerbrechen, weil sie runterfallen. Erst kürzlich ist es ihr passiert. Darüber ärgert sie sich heute noch. Vor allem war das Ei, auf das sie Etzelwang mit seiner Kirche gemalt hatte, fast vollendet.Im Januar fängt sie mit dem Malen an, nach Ostern ist aber definitiv Schluss. "Da mag ich dann nicht mehr", sagt sie und gesteht, dass sie ab da lieber draußen ist, als im Hobbyraum. Vor ihrem eigenen Haus hat sie längst österlich dekoriert. Doch ein ungebetener Gast zerstörte ihrer Hände Arbeit. "Ein Marder hat die Eier vom Strauch gefressen."Wünscht sich jemand ein spezielles Motiv auf einem Ei, braucht Rosa Blaß dafür eine Vorlage oder ein Foto. "Man denkt immer, man kennt die Gebäude, aber wenn man sie malen soll, muss man schon überlegen, ob es zwei oder drei Fenster sind." Sie erzählt, dass sie stets dachte, Mickey Mouse trage schwarze Schuhe. Ist aber nicht so. "Die sind orange." Und natürlich hat ihre Comic-Figur auf dem Ei die richtige Schuhfarbe.Auf einem Straußenei hat sie drei Sulzbach-Rosenberger Ansichten verewigt, den Annaberg, das Rathaus und die Maxhütte. Einen Bayern-Fan beglückte sie mit dem Wappen seines Lieblingsvereins ("Der hat sich vor Freude gar nicht mehr eingekriegt"), heuer bekam ein Fußball-Begeisterter das Logo von Schalke 04. Rosa Blaß malt, wann immer sie Lust dazu hat. Sie muss plötzlich lachen: "Ich dachte, jetzt im Vorruhestand habe ich mehr Zeit zum Malen, aber das ist nicht so." Ein Ei ist erst fertig, wenn es noch ein Bändchen bekommen hat, oben eine Schlaufe zum Aufhängen, unten ein Schleifchen. Tausende Eier hat Rosa Blaß im Laufe der Jahre bemalt - auch wenn es seit zwei Jahren keinen Osterbrunnen mehr in Sinnleithen gibt.