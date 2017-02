Freizeit Edelsfeld

10.02.2017

Ein Weinort wird Edelsfeld wohl nicht gleich werden. Bei den Mitgliedern des Gartenbauvereins dürften aber heuer doch vermehrt die Trauben ranken.

"Als Zeichen, dass im Verein alles zur Zufriedenheit der Mitglieder läuft", deutete Vorsitzender Rudi Gruber den guten Besuch bei der Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins Edelsfeld.Sein Jahresbericht streifte nicht nur einen Höhepunkt, sondern gleich mehrere große Themen. An vier Tagen gab es fast 150 Blumenschmuckehrungen mit Vorträgen in den Gemeindeteilen. Eine Fahrt führte zur Landesgartenschau nach Bayreuth. Zwei Wanderungen führten in die Natur hinaus.Das Gartenfest, zum ersten Mal auf dem Grundstück der Familie Birgit Bär in Edelsfeld, war ein voller Erfolg. Dort sollte auch das nächste Mal wieder gefeiert werden. Das Kartoffelfest kam bei 32 Kindern sehr gut an. Sie staunten, was aus Kartoffeln alles gemacht werden kann.Beim Anpflanzen von drei Baumscheiben im Seniorenheimbereich brachten die Gartler ihre Fachkenntnis ein. Nach einem Kochabend rund um den Kürbis ging das gärtnerische Jahr zu Ende. Sein Programm 2017 präsentierte der Verein seinen 252 Mitgliedern erstmals auf einem Flyer.Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl lobte den Gartenbauverein und dankte für seinen Einsatz. Dann war Alfons Lobinger an der Reihe mit seinem Vortrag "Der Weinstock im Hausgarten". Rankhilfen, Spalierarten, Schnitt oder Krankheiten wurden diskutiert. Geeignete Sorten im heimischen Bereich sollen resistente Pflanzen sein. Wenn die Witterung mitspielt, gibt es sicherlich heuer eine reiche Traubenernte in der Gemeinde.