Freizeit Edelsfeld

17.02.2017

17.02.2017

Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl lud Maria Held, Rudi Gruber als Seniorenbeauftragten und die beiden ortsansässigen Kirchengemeinden an einen runden Tisch. Ziel war das Erstellen eines Jahresplanes für Seniorenaktivitäten. Schnell einig waren sich die Beteiligten, dass nur etwas Gemeinsames in Frage kommt. Der ökumenische Gedanke stand bei den Kirchengemeinden im Vordergrund. So wurden folgende Termine und Aktivitäten für alle Senioren vereinbart:

Rund um St. Valentin

Erst nach dem Tod

11. April, Thema: Bilder und Geschichten über Israel; 11. Mai, Thema: AOVE-Aktionswoche "Zu Hause daheim"; 8. Juni, Thema: Sport trotz Demenz; 20. Juli, Ausflug eventuell zur neuen Kläranlage; 14. September, Ausflug eventuell zu den Windrädern; 28. Oktober, Thema: Martin Luther; 9. Dezember, gemeinsamer Seniorennachmittag im Café Heldrich.Reges Interesse fand bereits der erste ökumenische Nachmittag bei den Senioren der Gemeinde. "St. Valentin und der Umgang mit Heiligen" lautete das Thema im evangelischen Gemeindehaus. Nach kurzer Begrüßung durch den Seniorenbeauftragten Rudi Gruber fragte Pfarrerin Ulla Knauer "Wer war St. Valentin?" bei der Beleuchtung eines religiösen Aspektes. Er habe Leuten, die Trost suchten, eine Blume geschenkt. Auch Luthers Diskrepanz "Nicht mit und nicht ohne" wurde dabei angesprochen.Nach einer Kaffeerunde war Pfarrer Hans Zeltsberger an der Reihe. Mit einer Präsentation, die half den Vortrag über "Die Heiligen verstehen", fand er interessierte Zuhörer. "Auch in der evangelischen Kirche haben die Heiligen einen Stellenwert", so Zeltsberger.Beispiele von Heiligen und Seligen - und den Unterschied hierzu - in der katholischen Kirche sprach er an. Die Frage "Was ist ein Heiliger?", wurde beantwortet: "Jeder ist ein Unikat, eine Persönlichkeit. Sie wurden nicht als Heilige geboren, sie waren gewöhnliche Menschen, wie du und ich", legte Zeltsberger dar. Heilige seien nie im Leben heilig gewesen, sondern erst nach ihrem Tod. Mit der Schilderung des Ablaufs einer Selig- oder Heiligsprechung endete er.