Freizeit Edelsfeld

21.01.2017

0 21.01.2017

Traditionell stand am ersten Adventssamstag in der katholischen Gemeinde St. Stephanus bisher der Pfarrfamilienabend auf dem Kalender. Die große Termindichte in der Vorweihnachtszeit ermutigte den Pfarrgemeinderat, ein Experiment zu wagen.

Kurzerhand verlegte er die Veranstaltung in den Januar und widmete sie zu einem bunten Nachmittag um. Die Idee stellte sich im nach- hinein als goldrichtig heraus.Geblieben ist der Bilder-Jahresrückblick, den Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elfriede Winter präsentierte. Aufgeteilt in den Ablauf des Kirchenjahres, Fotos von den Aktivitäten der Kindergruppe wechselten mit Porträts der vielen Ehrenamtlichen, die sich in der Pfarrei engagieren.Neu war das Unterhaltungsprogramm. Ratespiele, an die sich vor allem die Älteren erinnerten, bezogen die Gäste ins Geschehen ein. Begeistert machten sie bei Dalli-Klick, die Montagsmaler und Lieder raten mit. Viel Applaus gab es für die Kindergruppe, die - schon beinahe professionell - die Sommerkollektion 2017 vorführte.Beim letzten Sketch waren Pfarrer Hans Zeltsperger und Pfarrhaushälterin Irmgard Vogl gefordert, Liedzeilen in die richtige Reihenfolge bringen. Die einzelnen Wörter gaben Mitglieder des Pfarrgemeinderats nach einem kleinen Klaps auf ihre Hüte preis. Schwierig wird es, wenn das Lied den Protagonisten nicht bekannt ist. Doch hier half das Publikum und sang vor: "Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii ..."Bleibt noch zu erwähnen, dass die Bewirtung durch den Pfarrgemeinderat erfolgte. Es gab Kaffee, ein reichhaltiges Kuchensortiment und belegte Semmeln.