Kultur Edelsfeld

22.02.2017

Für einen Volkstumsabend auf dem Goglhof brachten die Birgländer Gedichte, Geschichten und viel Musik mit. Außerdem hatten sie noch die Anstecknadel für ein neues Mitglied dabei.

Eberhardsbühl. Hausherrin Margarete Jäkel begrüßte in der guten Stube viele Brauchtumsfreunde aus der näheren und weiteren Umgebung. Mundartsprecher Hans Pirner sowie die Birgländer Stubenmusik und Sängerinnen gestalteten das Programm. Viele Aufzeichnungen wiesen den Eberhardsbühler Raum im Brauchtumsbereich als eine gut erforschte Gegend aus.Hans Pirner eröffnete den Abend mit der Kurzgeschichte "Wöi i heint fröih assn Fensta schau, hob i do glatt an Storl gsehr. Also mouss doch bald wieda Fröihling wern...!". Dann stellten Herbert und Lisa Brzoza die Birgländer Stubenmusik- und Sängerinnen vor. Als Neuzugang verstärkt Sandra Maderer aus Frechetsfeld beide Gruppen in Musik und Gesang.Ein festliches Stubenmusikstückl war allen Freunden und Bekannten gewidmet, die in jüngster Zeit runde Geburtstage feierten. Hans Pirner beleuchtete die Lichtmessbräuche, die in den Bauernstuben früher gang und gäbe waren.So wechselten an diesem Tag die Dienstboten ihre Arbeitgeber. Damit einher ging ein regelrechter Kennenlern- und Heiratsmarkt unter den Mägden und Knechten. Auch ausgiebige Feierlichkeiten, die öfter bis weit nach Mitternacht reichten, hatten im Dorfleben ihren festen Platz.Den gesungenen Bairische "Oba d' Ochsn, d' Ochsn, treib i niat aas" aus der Feder des legendären Binder-Hannsl brachten anschließend die Sängerinnen zu Gehör. Nach den Geschichten von der gefrorenen Wäsche und dem Girgl im Wirtshaus gab es die schelmische Beerdigungs-Rede von Hans Pirner: "Fünf Weiba houda überlebt, da Bauer. Dou mouna doch selig gstorm sa."In einer kurzen Pause überreichte Herbert Brzoza an Neumitglied Margarete Jäkel die Birgländer Anstecknadel samt Vereinssatzung. Im zweiten Veranstaltungsteil kam dann Hans Pirner mit weiteren mundartlichen Gedichten und Geschichten vom früheren Landleben zu Wort. Ebenso überzeugten Stubenmusik und Sängerinnen die Zuhörer mit nicht alltäglichem Oberpfälzer Volksgut. Mit dem "Gute-Nacht-Lied" wurde die volkstümliche Veranstaltung beendet. Freundeskreis-Vorsitzender Hermann Gnahn dankte am Schluss allen Mitwirkenden für den gelungenen und kostenfreien Abend in der Goglhof-Stube.