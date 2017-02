Kultur Edelsfeld

20 Posaunisten, drei Flötisten, zwei Saxofonisten und 18 Sänger spielten mit beim Winterkonzert in der evangelischen Kirche St. Stephanus. Sie boten nicht nur kirchliche Klänge.

Nach der Eingangsmusik durch den Posaunenchor und der Begrüßung mit Pfarrerin Ulla Knauer richteten sich die Blicke der Besucher getreu dem Lied des Kirchenchors "Ich hebe meine Augen auf" auf die Mitwirkenden des Winterkonzerts.Mit "Oh, when the saints" brachte der Posaunenchor die Zuhörer gleich in Schwung. "Wer an diesem Abend schon müde war, ist nun wieder wach", war sich Pfarrerin Ulla Knauer sicher. Sie führte mit Zwischentexten durch das Programm.Das Flötenensemble ließ Töne aus einem mäßig schnellen Gesellschaftstanz, der Courante, aufblitzen. Zwei Flötenschülerinnen von Alwin Niklas zeigten dabei, was sie bereits können. Eine Meditation und ein Menuett folgten.Elsbeth Maderer und Michaela Hiltel hatten ihre Saxofone mitgebracht. Stücke aus Musicals vom Broadway ließen die begeisterten Zuhörer nicht ruhig sitzen. Danach wagte sich der Posaunenchor an die Filmmusik aus "Fluch der Karibik".Heidi Wohlfahrt hatte ihren Kirchenchor richtig eingestimmt mit dem Lied "Bleibet in mir". Aber auch die Gemeinde durfte mitsingen. Nach "Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen" trat sie in ruhiger, nachdenklicher Stimmung den Heimweg an. "Viele musikalische Möglichkeiten dringen in unser Herz und lassen uns fröhlich sein", gab ihnen Pfarrerin Knauer beim Abschied mit.Der Kirchenvorstand hatte mit seiner Idee zu diesem Abend eine glückliche Hand. Für die Innenrenovierung der Kirche legten die vielen Besucher ihren Obolus in die Spendenbox ein.