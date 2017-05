Kultur Edelsfeld

Kantate heißt der fünfte Sonntag der Osterzeit - auch "Singe-Sonntag" genannt. In der evangelischen Gemeinde in Edelsfeld hat er eine besondere Bedeutung. Dort ist es Tradition, dass an diesem Sonntag neben der Gemeinde der Kirchenchor den Gottesdienst mitgestaltet. Für die beiden Einsätze "Herr du erforschest mich" und "Halleluja" gab es spontanen Applaus der Gottesdienstbesucher. "Am Sonntag Kantate erfahren wir, dass das Lied wesentlicher Bestandteil des gemeindlichen Lebens ist. Denn das lobpreisende Lied kann nicht nur die Herzen fröhlich machen, sondern auch Türen aufschließen", erfuhren die Gläubigen in der Kirche. Das Klagelied helfe nicht nur, Not und Sorgen abzulegen, sondern könne auch neue Hoffnung geben. Im Anschluss folgte eine kleine Ehrung für die Chormitglieder Susanne Luber und Richard Rupprecht. Luber singt seit 20 Jahren im Kirchenchor mit ihrer Sopranstimme mit und erhielt Blumen und eine Urkunde. Rupprecht wurde für die stetige Organisations-Hilfe mit einem Gutschein gedankt.