Kultur Edelsfeld

17.04.2017

29

0 17.04.201729

"Fühlt mit uns das Leiden und Sterben Jesu. Seht, was er für uns auf sich genommen hat", sagte Regisseur Jonas Schäfer (Regnum Christi) bei den Passionsspielen anlässlich der ökumenischen Christustage in Edelsfeld. Von der Versammlung des Hohen Rates führte die Handlung in elf Szenen über das Abendmahl, den Garten Gethsemane, die Verleugnung des Petrus, die Verhandlung bei Pilatus, die Geißelung und den Kreuzweg zur Kreuzigung auf Golgatha und die anschließende Grablegung. Die Texte der etwa 70-minütigen Darstellung hatten Jugendliche des Regnum Christi selbst verfasst und unter der Leitung des Lehramtsstudenten innerhalb von zwei Tagen einstudiert. Etwa 40 Jugendliche schlüpften dabei in verschiedene Rollen der Passion. "Mir wurde immer wieder bewusst, wie sehr ich hinter Jesus zurückbleibe", erinnert sich Sebastian Roidl aus der Oberpfalz, der die anspruchsvolle Aufgabe des Jesusdarstellers übernommen hatte. "Ich konnte bei den Proben immer wieder sagen: Jetzt reicht's, ich brauche mal eine Pause. Diese Option hatte der Herr bei seinem Kreuzweg nicht." Besonders bewegend war die musikalische Einlage von Clara Knauf, die nach der Szene der Geißelung das Lied "Maria, wusstest Du" sang. Bild: aja