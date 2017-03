Politik Edelsfeld

Weißenberg. Wer kennt ihn nicht, den nunmehr 60-jährigen Hans Klann aus Weißenberg, den 2. Bürgermeister in der Gemeinde Edelsfeld? Fast ein Urgestein aus dem Ort, dem er seit seinem dritten Lebensjahr im mütterlichen Anwesen treu verbunden ist. Nun kann er auf sechs Lebensjahrzehnte in seinem Elternhaus zufrieden und ruhig zurückblicken.

Nachdem er bis heute in seinem Beruf als Elektroingenieur seinen Mann steht, viele Ehrenämter bekleidet und sich engagiert, wird die Ruhephase seines Lebens noch etwas nach hinten geschoben.In Cleebronn geboren, kam er als Dreijähriger nach Weißenberg. Die Schule besuchte er in Steinling und Edelsfeld. Nach seiner Ausbildung zum Elektromechaniker besuchte er das Ohm-Polytechnikum in Nürnberg. Einige Jahre später trat er seinen Ingenieurs-Job bei Siemens in Amberg an. Aus seiner Ehe mit Gertraud gingen drei Kinder hervor. Seine Vereinstätigkeiten und die Begleitung öffentlicher Ämter sind so umfangreich, dass sie nur auszugsweise aufgezählt werden können. Es begann 1985 mit der Flurneuordnung Weißenberg, deren Vorsitzender er 25 Jahre war. Die Soldaten- und Reservisten-Kameradschaft gründete er 1990, der Flurwegeverein wurde von Klann 2006 ins Leben gerufen. In weiteren Vereinen bringt er sich bis heute aktiv ein.Seit 1996 ist er Gemeinderat in Edelsfeld, davon seit 2008 als 2. Bürgermeister. Dem verbunden sind seine Tätigkeiten in der Wählergemeinschaft Unsere Gemeinde als Vorsitzender und im Wasserzweckverband. Zusammengerechnet sind seit 1985 147 Jahre ehrenamtlich begleitet worden: Flurneuordnung 25 Jahre, Freiwillige Feuerwehr 20 Jahre, SRK 14 Jahre, Waldverein 15 Jahre usw. Es bedarf schon eines geregelten Familienlebens, um dies alles unter einen Hut zu bringen. Seinen körperlichen Ausgleich findet er im häuslichen Bereich und bei Holzarbeiten im Wald.So war es ganz normal, dass viele Gratulanten an seinem Ehrentag vertreten waren. Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl mit den Gemeinderäten, viele Abordnungen der Vereine, Verwandte und Bekannte überbrachten persönliche Glückwünsche und feierten lange im Gasthaus Zum Meilerschuster.