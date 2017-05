Politik Edelsfeld

12.05.2017

9

0 12.05.2017

Mit dem routinemäßigen statistischen Rückblick bringt Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl seine Bürger in vier Versammlungen in Edelsfeld, Weißenberg, Sigras und Steinling auf den neuesten Stand der kommunalen Dinge. Den Auftakt machte Edelsfeld.

Schallmauer durchbrochen

Ein Antrag

(aks) Damit es für die Dauergäste bei den Bürgerversammlungen nicht langweilig wird, hat sich der Rathauschef diesmal für einen etwas anderen Blick auf die Einwohnerzahl entschieden: Aufgeteilt in Altersklassen zeigte sich nicht nur ein erfreulicher Zuwachs bei den jüngsten Bürgern, sondern auch ein beeindruckender Schwerpunkt im Bereich der 31- bis 65-Jährigen.Auch die nackte Statistik von 38 50. Geburtstagen und 44 60. Geburtstagen im Jahr 2016 treibt Strehl um. Da kommt die AOVE-Seniorenumfrage offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt, um die Gemeinde gut für die angehenden, rüstigen Rentner aufzustellen.Zufrieden konstatierte der Bürgermeister darüber hinaus die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen, die 2016 die Schallmauer 500 durchbrochen hat. Dass der Kindergarten und insbesondere auch die Kinderkrippe aus allen Nähten zu platzen droht, ist unter Zukunftsaspekten eine gute Nachricht. Die stattliche Investitionssumme für den aktuell angelaufenen Umbau des Schulhaus-Kellers zur Krippe dämpft allerdings allzu überschäumende Euphorie. Richtig ins Kontor geschlagen hat darüber hinaus die 2,8 Millionen Euro teure Sanierung der Kläranlage Edelsfeld, die Erschließung des zweiten Abschnitts im Baugebiet "Am westlichen Ortsrand", die anstehende Erschließung des Baugebiets "Am östlichen Ortsrand" sowie die ordentliche Summe, die die Gemeinde für den Breitbandausbau in die Hand genommen hat. Dafür gehören aber ab Ende des Jahres ultraschnelle Geschwindigkeiten und teilweise sogar die komfortablen Glasfaser-ins-Haus-Anschlüsse zum gemeindlichen Standard in nahezu allen Ortsteilen. Allen Ausgaben zum Trotz stimmte Bürgermeister Strehl dennoch kein Lamento über die finanzielle Ausstattung seiner Kommune an - die stetig ansteigenden Gewerbe- und Einkommenssteuereinnahmen, die Einnahmen aus dem florierenden Verkauf von Baugrundstücken und die ebenfalls gestiegene Kreisumlage haben den gemeindlichen Säckel ausreichend aufgefüllt. Der von quasi nicht mehr vorhandenen Zinsen begünstigte Umschuldungs-Kniff hat sein Übriges zur soliden Finanzausstattung getan.Diese ermöglicht auch in Zukunft weitere Investitionen wie etwa in die einfache Dorferneuerung Edelsfeld mit den Schwerpunkten Schulumfeld, Gehwege und Parkplatz evangelisches Gemeindehaus oder den Bau einer neuen Wasserleitung von Weißenberg nach Riglashof. Um dem Unterhaltungsgedanken Rechnung zu tragen, präsentierte Strehl zusätzlich zu Zahlen und Fakten ein buntes Bilderpanorama mit gesellschaftlichen Höhepunkten und der einen oder anderen Panne aus dem reichhaltigen Gemeindeleben. Besonderen Anklang fanden auch die Luftbildvergleiche der Jahre 1990 1997, 1999 und 2010.Die Diskussion über den einzigen, offiziell eingegangenen Bürgerantrag zur Verkehrsberuhigung in Weißenberg verschob der Bürgermeister naheliegender Weise auf die Versammlung vor Ort. Ansonsten kamen nur diverse Wege- und Durchlassrohr-Pflegemaßnahmen, der Abbau der oberirdischen Telefonleitung nach Bernricht oder die verstärkte Durchfahrt mit US-Militärfahrzeugen durch Niederärndt zur Sprache.