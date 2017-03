Politik Edelsfeld

09.03.2017

Der Startschuss für die Einfache Dorferneuerung Edelsfeld III, die Termine der vier Bürgerversammlungen und die Einweihung der sanierten Kläranlage haben einen festen Platz im kommunalen Kalender gefunden. Das druckfrische Mitteilungsblatt begutachteten die Gemeinderäte am Dienstagabend.

Ideen und Anregungen für den neuesten Dorferneuerungsplan sammeln die Gemeindevertreter zusammen mit den Bürgern, den Verantwortlichen des Amtes für Ländliche Entwicklung (ALE) und den Planern am Freitag, 17. März. Nach einer kleinen Dorftour, die um 17 Uhr am Schulparkplatz beginnt, schließt sich die Auftakt-Versammlung um 18.30 Uhr in der Schulaula an. Die Anliegen der Edelsfelder finden auch bei vier Bürgerversammlungen Gehör. Sie beginnen jeweils um 19.30 Uhr am Mittwoch, 10. Mai, in Edelsfeld (Café Heldrich), am Freitag 12. Mai, in Steinling (Feuerwehrhaus), am Dienstag, 16. Mai, in Weißenberg (Gasthaus Seitz) sowie am Mittwoch, 24. Mai, in Sigras (Gasthaus Zum Blechernen Reiter).Am Freitag, 19. Mai, feiert die Gemeinde das Ende der Sanierungsarbeiten an der Kläranlage Edelsfeld. An den offiziellen Teil von 11.30 bis 12.30 Uhr schließt sich ab 15 Uhr ein Kläranlagen-Fest für die Bürger an.Einen weiteren Grund zum Feiern lieferte Kämmerer Andreas Kredler den Gemeinderäten. Eine sorgfältige Analyse des Kreditmarktes und die daraus resultierenden Umschuldungen ersparten der Gemeinde insgesamt rund 79 000 Euro. Kein Thema war dagegen der Photovoltaik-Park Süd-Nord des Marktes Hahnbach. Da er Edelsfelder Interessen nicht berührt, bleibe nichts dazu zu sagen.

Das Licht im neuen Leichenhaus entwickelt bisweilen ein Eigenleben, das Besuchern des Friedhofs in Edelsfeld manchmal etwas gespenstisch anmutet. Diesem Phänomen will die Gemeinde jetzt mit einem manuellen Schalter ein Ende setzen, hieß es im Info-Teil der Gemeinderatssitzung.