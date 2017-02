Politik Edelsfeld

08.02.2017

Dienstbarkeiten, Widmungen und Einziehungen für Straßen, Wege und Leitungen sind von Haus aus ziemlich trockene Kost. Wenn die Liste dann auch noch so lang ist wie beim Dorferneuerungs- und Flurneuordnungsverfahren Steinling, verwandelt sich ein einfacher Tagesordnungspunkt zu einer zähen Prozedur für den Edelsfelder Gemeinderat.

Dank kompakter Informationen und Ausführungen des zuständigen Projektleiters Helmut Beer vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) ging die Vorstellung der 5,11 Hektar Ausgleichsflächen, die der Gemeinde durch das Verfahren zuwachsen, noch zügig über die Bühne. Allenfalls die Frage, wie intensiv der Pflegeaufwand dafür ausfallen wird, lieferte ein wenig Gesprächsstoff.Insgesamt zeigten sich Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl und die Edelsfelder Gemeinderäte jedoch zufrieden mit den Maßnahmen für die Dorferneuerung und Flurneuordnung Steinling. Mittlerweile summieren sie sich auf rund vier Millionen Euro.Unkompliziert und einstimmig passierten die zum Verfahren gehörenden Leitungs-Dienstbarkeiten sowie entsprechenden Geh- und Fahrtrechte für die Flurneuordnung den runden Tisch des Rates. Ebenso die von Verwaltungsmitarbeiterin Maria Held vorgestellten Widmungen neuer oder veränderter Wege. Eine kaugummi-ähnliche Beschaffenheit nahm das Prozedere jedoch an, als es um die Neuwidmung, Einziehung, Entwidmung oder Berichtigung des dicken Pakets an bestehenden Gemeindestraßen, beschränkt öffentlichen Wegen sowie Feld- und Waldwegen ging.Immerhin hielten die Namen, die von der Teilnehmergemeinschaft auch anhand alter Gegebenheiten ausgewählt worden waren, Ohren und Augen offen.Dazu trug auch die Präsentation der Strecken auf der Karte bei, die Held in einer bemerkenswerten Fieselarbeit zusammengestellt hatte.