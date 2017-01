Politik Edelsfeld

Der Ölpreis ist schuld. Zumindest haben die 2016 stark gefallenen Kosten für Heizöl die angedachte Nahwärmeversorgung für Edelsfeld nicht beflügelt. In der Gemeinderatsitzung am Dienstag wurde das Projekt nach der Präsentation einer Machbarkeitsstudie vorerst einmal abgeblasen.

In der ernsten Phase sei die Zahl von 64 potenziellen Interessenten schließlich auf 22 konkrete Vorvertragsabschlüsse eingedampft. Zu wenig für ein wirtschaftliches Arbeiten, bedauerte die beauftragte Firma CTWe. Neben der seinerzeit kontraproduktiven Preisentwicklung beim Heizöl habe man vielleicht auch die Bürger zu wenig in den obendrein langwierigen Planungsprozess eingebunden.Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl und die Gemeinderäte trugen das Ergebnis mit Fassung, zumal gegen vorhersehbare Unrentabilität kein Argument gewachsen ist. Ein winziges Fünkchen Hoffnung glimmt allerdings noch: Sollte das Amt für Ländliche Entwicklung den Bereich Blumenstraße im Rahmen der einfachen Dorferneuerung Edelsfeld III fördern, ginge diese Mini-Variante in die Planung. Einen Fortschritt in Sachen regenerative Energien konnte der Bürgermeister aber doch noch vermelden. Die Gemeinde hat ein Elektroauto in Form eines Citroën-Berlingo-Kastenwagens angeschafft.