Politik Edelsfeld

08.02.2017

08.02.2017

Nachschub für hungrige Bauherren in spe: Nur wenige Monate nach dem Baugebiet "Am westlichen Ortsrand" stellte der Gemeinderat nun auch die Weichen für das Gebiet "Östlicher Ortsrand, Bauabschnitt II".

Lob für den Winterdienst

Mangels gravierender Einwendungen der 36 angeschriebenen Träger öffentlicher Belange gab es für die Räte am Dienstagabend nichts abzuwägen. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan und Grünordnungsplan rund um das "Am Sonnenhang" getaufte Gebiet fiel daher eher in die Kategorie "Formalität".Nicht ganz nach Plan verlaufen dagegen die Vorbereitungen zu den Umbauarbeiten für die neue Kinderkrippe im Schulhaus. Insbesondere diverse Nachbesserungen in Sachen Brandschutz sowie Planänderungen bei den barrierefreien Toiletten im Erdgeschoss haben ordentlich Sand in den Ablauf gestreut.Da die Baugenehmigung allerdings rechtzeitig zur Sitzung eintraf, konnte das Gremium gleich den Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn absegnen. Inwiefern sich die Veränderungen kostenmäßig auswirken, blieb jedoch im Unklaren.Die Erweiterung der Kindergartenöffnungszeiten barg dagegen keinerlei Schwierigkeiten. Synchronisiert mit der Mittagsbetreuung der Schule, öffnet man ab 2017/2018 mittags bis 14 Uhr und nachmittags bis 16 Uhr. Eine Ausnahme bilden die Freitage, an denen schon um 14 Uhr Schluss sein wird.An der beantragten Erhöhung der Schulbusbeförderungskosten um vier Prozent gab es ebensowenig zu bemängeln wie am Eilzuschuss, den der Bürgermeister für die Renovierung der katholischen Pfarrkirche St. Stephanus gewährt hatte. Beschlossen wurde zudem die "Änderungsvereinbarung zum Vertrag über den Ausbau der Breitband-Infrastruktur". Sie beschert den Nutzern im Edelsfelder Eichenweg sowie in Sinnleithen ein Glasfaserkabel direkt ins Haus. Die Zuständigkeit liegt allerdings nicht mehr bei der Telekom Süd, sondern bei deren Kollegen der Abteilung Nord.Über die geplante E-Ladesäule am Rathaus will der Gemeinderat erst entscheiden, wenn Konkreteres zur entsprechenden Initiative des Landkreises auf dem Tisch liegt. Die E- Charge-Ladestation für den neuen Bauhof wurde dagegen bereits in Auftrag gegeben. Lobende Worte für den Winterdienst beendeten den langen Sitzungsabend.