Politik Edelsfeld

10.05.2017

"Ein ereignisreiches Jahr ist vorbei, und wir sehen jetzt in die Zukunft der Wählergemeinschaft Unsere Gemeinde", so Vorsitzender Hans Klann zur Jahreshauptversammlung. Er war sich sicher: "Ohne die Mitwirkung von vielen Mitgliedern wäre aber nicht alles zu bewerkstelligen gewesen".

Neuwahlen Unsere Gemeinde



Vorsitzender: Hans Klann



2. Vorsitzende: Elisabeth Dehling



Kassier: Joachim Beyerlein



Schriftführer: Wolfgang Rösch



Kassenprüfer: Richard Rupprecht und Erika Raum



Pressewart: Rudi Gruber



Beisitzer: Christian Lidner, Rudi Gruber, Bernd Pilhofer, Kathrin Klann, Heidi Rösel, Anita Beyerlein, Erich Gassenhuber, Waltraud Schuster

Chronologisch sprach Klann nochmals die Veranstaltungen an: Weihnachtsfeier, Gartenfest, die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde oder das Bockbierfest und den Besuch in der Synagoge in Sulzbach. Nach reiflicher Prüfung wird nun das 40-jährige Jubiläum nächstes Jahr gefeiert. Ein wenig Sorge bereitet Klann die Altersstruktur der Aktiven in der Wählergemeinschaft. "Daran wird in nächster Zeit zu arbeiten sein."Dann wurden die Themen in der Gemeinde diskutiert. Es gibt viele Entscheidungen, die von den drei Gemeinderäten der Wählergemeinschaft Unsere Gemeinde mitgetragen und entschieden wurden. "Die Einweihung der Kläranlage schließt die größte Investition in letzter Zeit ab, die Breitbandversorgung hat eine Verbesserung erzielt, aber noch keine optimale Situation", so der Vorsitzende. Der derzeitige Umbau der Kinderkrippe schreite voran. Themen wie Elektroautos oder der Wasserleitungsneubau in Riglashof und die Dorferneuerung wurden diskutiert."Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten verringerte sich der Kassenbestand etwas", so Kassier Joachim Beyerlein. Was steht in 2017 noch an? Das Gartenfest am Sonntag, 16. Juli, bei der Zimmerei Karl Kohl in Kalchsreuth, die Bootstour beim Ferienprogramm und eine Spendenübergabe an die First Responder.Die Vorbereitung zur Jubiläumsveranstaltung 2018 wird beginnen, aber auch die ersten Schritte zur nächsten Kommunalwahl werden eingeleitet. Bevor Martin Weiß als Vertreter des Landrates über Informationen aus dem Kreistag referierte, gab es Neuwahlen für die kommenden drei Jahre. "Die finanzielle Situation des Landkreises ist gut, denn keine Schulden sind aufgelaufen. Dies ist an der Kreisumlage zu ersehen. Die politische Herausforderung im Kreistag ist in der Zustimmung zum Krankenhaus und den Schulen und allem, was für die Bürger gut ist, zu sehen", betonte Weiß. Gearbeitet werde am Ungleichgewicht der Verschuldung zwischen Kreistag und Gemeinden im Landkreis. "Denn es gibt eine Fürsorgepflicht an die Gemeinden."