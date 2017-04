Politik Edelsfeld

04.04.2017

Dass Politik sehr wohl noch interessiere und die Bevölkerung ihre Meinung den Mandatsträgern mitgeben möchte, sei ein gutes Zeichen für die Demokratie, so der CSU-Ortsvorsitzende Peter Mauritz in seiner Begrüßung zur Jahreshauptversammlung der CSU Edelsfeld. Er ging in seinem Bericht auf die verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Informationsveranstaltungen ein.

Reges Vereinsleben

Zwei Neulinge

Brotzeit zum Abschluss

Nach der Wahl Vorsitzender: Peter Mauritz



Stellvertreter: Stefan Haas, Gerhard Graf, Günter Graf



Schatzmeisterin: Christa Haas



Schriftführerin: Beatrix Hiltl



Beisitzer: Horst Grünthaler, Siegfried Meier, Fritz Haas, Gerd Kölbel, Hedwig Trummer, Sabine Graf



Kassenprüfer: Anna Meier, Monika Ertl

Demnach waren die Besichtigung des Krematoriums in Hohenburg und des renaturierten Schlackenbergs in Sulzbach-Rosenberg, der Besuch bei den Burgfestspielen in Leuchtenberg, das interne Weinfest und die Fahrt zur Lebkuchenfabrik Schmidt nach Nürnberg mit anschließendem Besuch des Nürnberger Christkindlesmarktes Zeichen des regen Vereinslebens.Politisch stand man bei verschiedenen Gelegenheiten stets in der Diskussion mit Mandatsträgern, hieß es nun in einer Pressemitteilung. So besuchten sowohl Landtagsabgeordneter Harald Schwartz als auch Bundestagsabgeordneter Alois Karl den CSU-Ortsverband. Zum Abschluss seines Berichts bedankte sich Peter Mauritz für die tatkräftige Unterstützung durch die Vorstandskollegen bei der Organisation der Aktivitäten.Als Leiter für die turnusmäßig anstehende Vorstandswahl wurde CSU-Kreisgeschäftsführer Helmut Fischer benannt, der diese rechtssicher und routiniert abwickelte. Das bewährte Vorstandsgremium wurde einstimmig neu bestätigt, und es fanden sich sogar noch zwei weitere Mitglieder, die als Beisitzer dabei sein wollten. Dies zeige, so Fischer, dass es wohl in der Edelsfelder CSU noch Spaß mache mitzugestalten.In der anschließenden Diskussion führte Helmut Fischer an, dass bei der kommenden Bundestagswahl im September die CSU die einzige Partei sei, die sich unmittelbar für die Interessen der bayerischen Bürger einsetzen würde. Bei der abschließenden Brotzeit wurde noch rege über diese politische Richtungsentscheidung diskutiert.