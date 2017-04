Politik Edelsfeld

09.04.2017

In einem festlichen Rahmen wurde die Jahreshauptversammlung der Edelsfelder Frauen-Union gefeiert. Grund war das 20-jährige Gründungsjubiläum der CSU-Frauen. Zu diesem lud die Vorsitzende Erika Raum in das Gasthaus Zum goldenen Greif ein.

Einsatz im Ehrenamt

Neuwahlen Frauen-Union Edelsfeld



Vorsitzende: Erika Raum Stellvertretende Vorsitzende: Sabine Graf, Christa Haas und Beatrix Hiltl Schatzmeisterin: Monika Ertl Schriftführerin: Elke Mauritz Beisitzer: Anna Meier, Irmgard Rubenbauer, Hedwig Trummer, Hilde Meidenbauer , Thekla Graf und Roswitha Dehling Kassenprüferinnen: Franziska Ertl und Elke Hagerer

Doch vor dem gemütlichen Teil standen die Tagesordnungspunkte an. In ihrem Bericht dankte die Vorsitzende allen Vorstandskolleginnen für ihr Engagement und ihre Arbeit im Ehrenamt. Herausragende Veranstaltungen, wie die jährliche Fahrt zu den Leuchtenberg-Festspielen und die Wanderung zum Mausbergfest lockten auch andere interessierte Gemeindebürger an. Raum betonte, dass jeder zu diesen Ausflügen willkommen sei und die Frauen-Union nicht nur politisch tätig ist, sondern ihre Aktivitäten durchaus auf gesellschaftlicher Ebene suche. Ein Ausflug zum renaturierten Schlackenberg in Sulzbach-Rosenberg und ein Besuch des Nürnberger Christkindlesmarkt rundeten das Jahr ab. Bei den Neuwahlen wurde das gesamte Führungsteam in ihren Ämtern bestätigt und somit konnte die wiedergewählte Vorsitzende Erika Raum die Ehrungen der Gründungsmitglieder vornehmen. In ihrem anschließenden Grußwort überbrachte Brigitte Trummer als stellvertretende Kreisvorsitzende der Frauen-Union Amberg-Sulzbach die Glückwünsche zum Jubiläum. Sie vermisse mehr weiblichen Einfluss in der CSU und deshalb werde sie nicht müde, die politische Arbeit der Frauen zu unterstützen. In seinem Grußwort lobte CSU-Ortsvorsitzender Peter Mauritz die Aktivitäten der FU und bezeichnete die Zusammenarbeit als sehr harmonisch.