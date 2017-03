Sport Edelsfeld

24.03.2017

24.03.2017

Der bisherige ist auch wieder der neue Vorstand beim FC Edelsfeld. So heißt der Verein seit der Jahreshauptversammlung auch offiziell - obwohl auf dem Vereinslogo bisher ein "1. FC" prangt. Der "1." wird jetzt entfernt.

Sportplätze in Top-Zustand

Nur noch FC Edelsfeld

Aus den Sparten Bei der Jahreshauptversammlung des FC Edelsfeld erfolgten einzelne Berichte der Sparten. Thilo Winter übernahm den für alle Fußballbereiche der Jugendlichen und erinnerte an Tore, Punkte und besondere Ereignisse. 13 Mannschaften betreut derzeit der FC Edelsfeld. Besetzt waren alle Jahrgänge von der G-Jugend bis zur A-Jugend.



Für die 1. und 2. Mannschaft berichtete Spartenleiter Robert Pickel, die außergewöhnlich hohe Zuschauerresonanz bei den Heimspielen wecke bei anderen Vereinen fast etwas Neid. Im Fußball-Damenbereich werde an einem mittelfristigen Unterbau für die Mannschaft gearbeitet.



Leistungen im Gymnastik-, Turn- oder Laufbereich können nicht in Tabellen dargestellt werden, so der Bericht aus der Sparte. Die wertvolle körperliche und sportliche Betätigung - auch für ältere Semester oder bei den kleineren Sportlern - wecke das Interesse am Sport. Beim FC existieren derzeit drei Gymnastikgruppen. Die Teilnahmen an Landkreisläufen und Triathlons seien sehr erfolgreich gewesen. Kinderturnen erfreue sich großer Beliebtheit in der Turnhalle oder am Sportplatz.



Die 1. Mannschaft der Kegler des FC Edelsfeld ist aufgestiegen und "Bärchen" hieß eine Kooperation des FC Edelsfeld mit dem Kindergarten bei dem fachlich qualifizierte Trainings- und Übungsstunden angeboten worden seien. (gru)

Edelsfeld. (gru) "Es hat Spass gemacht, den Verein mit 756 Mitgliedern zu führen", so Manfred Bär zu Beginn seines Tätigkeitsberichtes. Trotz des demografischen Wandels habe die Mitgliederzahl stabil gehalten werden können. Mit der positiven Folge, dass sowohl Mitgliedsbeiträge als auch die Preise für die Bandenwerbungen in den vergangenen Jahren gleich geblieben seien.Die Sportplätze seien wieder in einem Top-Zustand gewesen, was den Platzwarten Hermann Behringer und Hermann Wolf zu verdanken sei. Anerkennung und Lob hierfür seien immer wieder auch von Gastmannschaften zu vernehmen. Das Wintertraining in der gemeindlichen Turnhalle sei mit dem Entgegenkommen der Gemeinde vorzüglich über die Bühne gebracht werden.Gesellschaftlich-sportliche Veranstaltungen gab es eine Reihe: Hahnenkammlauf mit großem Erfolg, Grillfest der Alten Herren, ein Fußballcamp über drei Tage und ein Weinfest. "Alles war bestens gelungen mit den vielen fleißigen Helfern - ohne die geht nichts!" Die Jugendarbeit genießt laut Bär im FC Edelsfeld einen sehr hohen Stellenwert. Probleme habe es stellenweise bei der Gestaltung der einzelnen Mannschaften gegeben. Auch eine Kooperation mit dem TSV Königstein stehe hier im Raum, sagte der Vorsitzende.Manche Trainerpositionen seien neu zu besetzen gewesen. Alle Anstrengungen in diese Richtung hätten zur Folge, dass fast alle Altersgruppen im Jugendbereich besetzt werden konnten. "Jede Woche stehen fast 20 Trainer und Betreuer an der Seitenlinie oder dem Trainingsplatz", so Manfred Bär. Doch weitere engagierte Helfer würden dringend gesucht, um 100 Kinder aktiv zu betreuen. Aber auch die Alten Herren seien aus dem FC Edelsfeld nicht wegzudenken: "Sie sind Stütze des Vereins." Leider müsse der Verein auf der anderen Seite auch Strafzahlungen wegen Nichtbesetzungen von Schiedsrichtern leisten.Den Abschluss bildete ein Antrag zur Änderung des Vereinslogos. Teilweise wird der Verein mit "1. FC Edelsfeld" und dann wieder nur mit "FC Edelsfeld" dargestellt und benannt. Mit einer knappen Mehrheit nahmen die Mitglieder den Antrag an, künftig nur noch vom FC Edelsfeld zu reden.