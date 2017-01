Sport Edelsfeld

31.01.2017

0 31.01.2017

Das Präventionsprojekt "Skipping Hearts" der Deutschen Herzstiftung ist bei der Grundschule angekommen. Jeder weiß, dass Kinder wieder mehr Bewegung brauchen, denn ein gesunder Lebensstil bereits im Kindesalter verringert eine Erkrankung im Alter.

Ein Basiskurs mit einer sportlichen Form von Seilspringen wurde im Sportunterricht vermittelt. Der natürliche Bewegungsdrang mit Laufen, Springen und Ballspielen stand im Vordergrund. Und es machte riesigen Spaß. Der sich langsam einschleichende Tagesablauf bei Kindern am Computer oder Fernseher kann dadurch verändert werden. Im Workshop wurden zahlreiche Sprungvarianten gezeigt und geübt, die allein, zu zweit oder in der Gruppe umgesetzt werden können. Diese sportliche Form des Seilspringens eignet sich zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination. Bundesweit wurden mit dieser Bewegungsart bereits über 500 000 Kinder erreicht. Bei Interesse schließt sich ein Aufbau-Training an, das die Kinder auf einen Schulwettkampf vorbereitet. Bild: gru