Angehende Abc-Schützen besuchen Senioren

Vermischtes Edelsfeld

23.12.2016

"Ihr Kinderlein kommet" sangen die Bewohner des St.-Stephanus-Seniorenheims kräftig mit, als die angehenden Abc-Schützen bei ihnen Einzug hielten. Aus dem Kindergarten brachten sie Weihnachtliches mit. Lieder wie "Vier Engel in der Weihnachtszeit, die zünden an die Kerzen" und Gedichte erzählten von Lichterglanz und Tannenduft. Nachdem die Krippe mit dem Jesuskind aufgebaut und Maria, Josef, die Hirten sowie die drei Könige aus dem Morgenland erschienen waren, erinnerten die Texte die Heimbewohner an ihre eigene Kindheit und Weihnachten. Viel Applaus und einige Süßigkeiten waren der Lohn für diesen Besuch. Bild: gru