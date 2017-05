Vermischtes Edelsfeld

09.05.2017

282

0 09.05.2017282

Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr mit seinem 40-Tonner auf der Kreisstraße AS 21 von Weissenberg in Richtung Silbergrub in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Auf der schmalen Straße kam ihm nach Aussage der Polizei ein Auto entgegen.

Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte der Lkw-Fahrer dem Wagen auszuweichen. Doch dessen Gespann kam zu weit nach rechts und rutschte vom Bankett in den Straßengraben. Der Fahrer versuchte selbst, seinen Lkw auf die Fahrbahn zu bringen. Allerdings scheiterte er. Erst ein zur Unfallstelle gerufenes Bergeunternehmen brachte den Lkw samt Anhänger wieder auf die Straße zurück. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Kreisstraße AS 21 war wegen der Bergung für rund eineinhalb Stunden komplett für den Verkehr gesperrt. Kräfte der Feuerwehren Weissenberg und Sulzbach-Rosenberg waren im Einsatz und reinigten die verschmutzte Straße. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf 300 Euro. Die Ladung mit diversen Metallteilen bleib unbeschädigt. Der Flurschaden liegt bei rund 2000 Euro.