Vermischtes Edelsfeld

01.02.2017

01.02.2017

"Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen": Um ihn zu hören, mussten die jungen Edelsfelder nicht allzu früh aufstehen. Bäckermeister Bernhard Allendorf kam gleich an zwei Tagen zu ihnen in den Kindergarten.

Und alle machten begeistert mit, berichten die Verantwortlichen über dieses Erlebnis. Die Kinder erfuhren, was ein Bäcker so alles können muss. Es gab zwar keinen Sauerteig für Brote, doch es wurden Semmeln mit Bockwürsten, Laugenstangen, Brezen und süßer Hefeteig gebacken. Das Formen von Brezen war gar nicht einfach. Etwas unkonventionelle Exemplare entstanden in den Kinderhänden. Da wurden schon lieber Mäuse, Igel, Schnecken oder Würmer gefertigt.Die Bäckermütze auf dem Kopf stand den Kinder der Igel- und Schmetterlingsgruppe gut. So lernten sie bereits jetzt einiges über das Bäckerhandwerk kennen. Dass sie dabei mehlige Hände bekamen, tat dem Interesse keinen Abbruch.