Besuch Gallowayrinder bei Heldrich durch israelitische Gäste

Vermischtes Edelsfeld

26.05.2017

26.05.2017

(fm) Hans Heldrich wedelte mit einem Eimer und schon kam die kleine Herde von Gallowayrindern angetrottet. Der Anblick entzückte eine besondere Besucherschar hinter dem Weidezaun: Beim Partnerschaftstreffen zwischen Ammerthal und der israelitischen Kommune Modiin war ein "ländlicher" Tag eingeschaltet. Die 15-köpfige Gruppe aus dem Nahen Osten begrüßte die Pause in den Besichtigungstouren. Schon die Anfahrt mit der Pferdekutsche durch die hügelige Landschaft war für die Gäste ein Erlebnis. Beim Spaziergang durch den Ort zur Weide war auch Gerhard Doerfler als Vorsitzender des Partnerschaftsvereins mit einigen Mitgliedern dabei. Verständigt wurde sich durch zwei Dolmetscher. Am Weidezaun hatten sich die elf zottigen Kleinrinder mit ihren sechs Kälbern fast in Reih und Glied aufgestellt, wobei die "Anführerin" Angie zuvorderst stand.