Vermischtes Edelsfeld

14.03.2017

Die Küche konnte kalt bleiben bei den Pfarrangehörigen der katholischen Pfarrei Edelsfeld. Im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst hatte der Pfarrgemeinderat zum Fastensuppen-Essen ins Pfarrzentrum eingeladen.

Ein Angebot, welches vielen angenommen wurde. Auf der Speisekarte standen Kartoffelsuppe mit Wienerl-Einlage sowie Kaffee und Kuchen. Der Erlös von 463 Euro ging diesmal an die Kinderhilfe Afghanistan von Dr. Reinhard und Anette Erös. Mit Hilfe afghanischer Mitarbeiter errichten, betreiben und unterstützt die Kinderhilfe Afghanistan in den Ostprovinzen Afghanistans und in grenznahen Flüchtlingslagern Friedensschulen, Mutter-Kind-Kliniken, Gesundheitsstationen, Waisenhäuser, Solarwerkstätten und weitere Projekte, die allesamt realistische Perspektiven für eine friedliche Zukunft des Landes am Hindukush bieten.