Vermischtes Edelsfeld

04.05.2017

Eine neue Führungsspitze wählten die Edelsfelder Freunde des 1. FC Nürnberg. Ihr Vorsitzender heißt nun Gerd Kölbel.

Neuwahlen Clubfreunde Edelsfeld



Vorsitzender: Gerd Kölbel



Stellvertreter: Bernhard Allendorf



Kassierin: Kerstin Pilhöfer



Schriftführer: Rainer Luber



Jugendbeauftragter: Horst Kölbel



Pressewart: Rudi Gruber



Kassenprüfer: Horst Kölbel und Bernd Pilhofer . (gru)

"Es ist schon einige Zeit her, dass wir eine Mitgliederversammlung abgehalten haben", sagte der bisherige Vorsitzende Hans-Reiner Heldrich. Er blickte auf viele Aktivitäten mit Stammtischen, Saisonabschlussfeiern mit Grillfest, die Teilnahme am Kinderferienprogramm der Gemeinde oder die jährliche Abschlussfeier mit dem Brathering-Essen zurück.Um den FCN zu unterstützen, besuchten seine Fans nicht nur Heimspiele, sondern auch Auswärtspartien in Köln, Leverkusen, Hoffenheim, München, Duisburg und Hannover. Zwar fielen die Ergebnisse nicht immer nach Wunsch aus, doch die Club-Anhänger sind bekanntlich leidensfähig. Einige Teilnehmer berichteten von den Erlebnissen bei den Fahrten, die auch kulturelle Höhepunkte boten. Die Altstadt von Heidelberg oder der Weihnachtsmarkt in Köln standen auf dem Besuchsprogramm.Mittlerweile stehen 82 Clubberer in der Mitgliedsliste. Auf sie wartet am Samstag, 20. Mai, ab 18 Uhr die Saisonabschlussfeier, bei passendem Wetter im Hof des Goldenen Greifs. Vielleicht können sie dann schon die neuen T-Shirts für die Clubfreunde überstreifen. Die Wanderstiefel werden am Donnerstag, 15. Juni (Fronleichnam), geschnürt.Der Kassenbericht von Kerstin Pilhöfer brachte zufriedene Gesichter und eine einstimmige Entlastung. Dabei fiel der Beschluss, den First Respondern in Edelsfeld in Kürze eine Spende zukommen zu lassen.