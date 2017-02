Vermischtes Edelsfeld

07.02.2017

Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft hat zwei Vorsitzende, für die Reservisten Hans-Rainer Heldrich, für die Veteranen Fritz Haas. Beide berichteten in der Jahreshauptversammlung über die Aktivitäten 2016.

Die Kontakte zu den Soldaten in Amberg gestalten sich schwieriger, da keine Patenkompanie mehr vorhanden ist. Dennoch verpasste die Kameradschaft den Neujahrsempfang in der Kaserne nicht. Höhepunkt des Jahres war der Besuch des Dokumentations-Zentrums in Nürnberg. Schönes Wetter und guter Besuch belohnten den Einsatz bei der Organisation des Hahnenkammfests.Erwin Hagerer und Manfred Gnahn übernahmen am Volkstrauertag die Ehrenwache am Kriegerdenkmal. Die anschließende Bewirtung für alle Teilnehmer am Rathaus durch Christa Haas und ihrer Helferinnen wurde bestens angenommen.Gemeinsame Ziele weiter zu verfolgen, darum bat Bezirks- und Kreisvorsitzender Horst Embacher die Kameraden. Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl versprach, heuer am Volkstrauertag Liedzettel zu verteilen. Siegfried Meier bekam dann die silberne Verdienstspange des Landesverbands Bayern im Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge für häufiges Sammeln verliehen.