Vermischtes Edelsfeld

03.03.2017

7

0 03.03.2017

Davon wird allerdings nichts zu merken sein, wenn der Jubilar von 9 bis 13 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Edelsfeld seine Gratulanten mit einem Brunch bewirtet. Der Nachmittag und Abend gehört dann ganz der Familie und den Freunden, die für Strehl die zentrale und wichtigste Stütze seines vielschichtigen Alltags sind.Vielseitige Interessen offenbarte Strehl, der seit 2008 auf dem Edelsfelder Chefsessel sitzt, schon bei der Berufswahl: Neben einer Ausbildung zum Industriekaufmann reihen sich eine Tätigkeit im Justizvollzug, Abitur, Fernstudium und ein Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt in seiner Vita. Alles hilfreiche Voraussetzungen für seine heutigen beruflichen Aufgaben als stellvertretender Referatsleiter für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften bei der Stadt Sulzbach-Rosenberg und natürlich als ehrenamtlicher und nach wie vor parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Edelsfeld.Wer so vieles unter einen Hut bringt, braucht ein austariertes System. So überrascht es wenig, dass Strehl als Maxime seines Lebens Balance nennt - zwischen Arbeit und Familienleben mit Frau Birgit und den drei Kindern, zwischen den beruflichen Kontakten, etwa mit den Kollegen in Gemeinderat und Verwaltung sowie dem Freundeskreis. Auch wenn er das Erreichen dieses Gleichgewichts als das "Schwierigste und doch Wichtigste" beschreibt, hat er bislang immer das richtige Maß getroffen. Selbst knifflige Entscheidungen im Gemeinderat wie beispielsweise die Windkraftanlage endeten nie im Streit. Großen Anteil daran hat sicher seine stets verbindliche, moderierende Art, die der Sachlichkeit verpflichtet ist. Ein bisschen mehr Zeit für die geliebte Jugendarbeit wäre schön, und auch eine Reise nach Amerika steht weit oben auf der privaten Agenda. Immerhin gelingt es dem Vielbeschäftigten, regelmäßig Zeit für Sport zu finden - auch das von zentralem Stellenwert. Und ansonsten gilt nur eines: "Man muss Mensch bleiben."