Vermischtes Edelsfeld

08.02.2017

4

0 08.02.2017

Kommandant Dominik Graf spricht beim Blick zurück auf 2016 von einem eher ruhigen Einsatzjahr mit vier Alarmierungen für die Feuerwehr Sigras. Die 59 Aktiven absolvierten zwölf Übungen und zwei Unterrichte.

Sigras. Georg Meiler belegte den Gruppenführerlehrgang; ein Erste-Hilfe-Kurs wurde durchgeführt. Für 2017 plant Graf wieder Leistungsprüfungen mit seiner Truppe, kündigte er in der Jahresversammlung an.Jugendwartin Sabine Herbst berichtete von den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Edelsfeld, die etwa 150 Stunden ausmachten. Sie gab einen Ausblick auf 2017.Vorsitzender Bernhard Graf bezifferte die Mitgliederstärke auf insgesamt 96. Er befürwortete, zusammen mit dem gesamten Vorstand des Sigraser Feuerwehrvereins, die Einrichtung einer sogenannten First-Responder-Gruppe. Ihr Gründer Manfred Rupprecht stellte seine Pläne vor. Ein Kreis von aktuell 13 Ehrenamtlichen will damit einen Beitrag zur Verkürzung der Rettungszeiten leisten.Mit einem Weißbierkrug bedankte sich Vorsitzender Graf bei Rudolf Fischer, der fast 40 Jahre als Fahnenträger und zum Teil auch als 2. Vorsitzender in der Feuerwehr Sigras mitgearbeitet hat.Für deren Einsatz- und Ausbildungsbereitschaft dankte Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl. Er lobte die wichtige Jugendarbeit. Kreisbrandrat Fredi Weiß gab einen Abriss über die Einsätze der Feuerwehren seines Bereichs. Die Edelsfelder Jugendfeuerwehr bezeichnete er als "federführend im Landkreis". Er erinnerte an die Pflicht, Rauchmelder auch in bestehenden Wohngebäuden anzubringen.