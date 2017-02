Vermischtes Edelsfeld

Neben ihren Pflichtaufgaben werden die Feuerwehren der Gemeinde Edelsfeld ab 2018 eine First-Responder-Einheit betreiben. Manfred Rupprecht hat das Konzept bereits dem Gemeinderat vorgestellt und dessen Zustimmung erhalten. Auf seiner Info-Tour besuchte der Initiator auch schon einige Vereine.

Für Patienten kostenlos

Freistaat fördert nicht

Spendenkonto "Das notwendige Startkapital liegt zwischen 10 000 und 12 000 Euro", sagt der Initiator der First-Responder-Gruppe Edelsfeld, Manfred Rupprecht. Mit den 4000 Euro von den Feuerwehren werde ein großer Schritt nach vorne getan. Bürger, die ebenfalls einen Beitrag leisten möchten, können ihn auf das Konto der Gemeinde Edelsfeld, Iban DE48 7526 1700 0107 1106 85, einzahlen. Eine Spendenquittung stellt die Gemeinde aus. (gru)

Die First Responder ergänzen die Rettungskette. Sie sind ausgebildete Helfer, die bei Notfällen eine qualifizierte Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und Notarztes leisten können. Denn die ersten Minuten können bei Unfällen oder plötzlichen Erkrankungen entscheidend sein. Die künftigen Ersthelfer wohnen in der Gemeinde Edelsfeld - das sorgt für kurze Wege. Ihre Leistungen sind für den Betroffenen kostenlos.Doch ohne Geld geht nichts. Eine finanzielle Unterstützung durch den Freistaat gibt es derzeit nicht. Für den Sachaufwand sind Spenden unverzichtbar. Da die vier Feuerwehren der Gemeinde hinter den ehrenamtlichen Helfern stehen, hat jede von ihnen jeweils 1000 Euro aus ihrer Vereinskasse bereitgestellt. Erwirtschaftet wurden diese Gelder bei Festen. Jetzt hoffen die Feuerwehren, dass ihre Spende auch Nachahmer in der Bevölkerung findet.Träger der First-Responder-Gruppe wird die Feuerwehr Edelsfeld sein; die anderen drei Wehren beteiligen sich. Inzwischen haben vier junge Bürger bereits die Ausbildung als Ersthelfer in ihrer Freizeit begonnen.