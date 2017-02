Vermischtes Edelsfeld

06.02.2017

06.02.2017

Steinling. 34 aktive Feuerwehrler beherzigten 2016 in Steinling den Wahlspruch "Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr". An Einsätzen bewältigten sie zwei Brände, zwei technische Hilfeleistungen und zwei Sicherheitswachen. Bei jeder Alarmierung erreichte die Wehr mindestens die Gruppenstärke; egal zu welcher Zeit. Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz.

Vermehrtes Üben

Hinzu kamen noch Einsatz-, Funk- und vier interne Übungen. Doch hier könnte die Beteiligung etwas höher liegen, hieß es seitens der Führung. Durch die weitere Verbesserung der Ausrüstung ist das vermehrte Üben für Notfälle unbedingt notwendig, war man sich einig. Vorsitzender Richard Winter ging auf die geselligen Aktivitäten der Wehr ein. Das erste Jahr nach den Wahlen war sehr abwechslungsreich: Faschingsballbesuch der Patenwehr, internes Bockbierfest, Preisschafkopf mit der Jugend, Wandern, Teilnahme am Volkstrauertag und Nikolausfeier wurden genannt. Die Höhepunkte waren die Pfingst- und die Sinnleithener Kirwa. "Die kameradschaftliche Zusammenarbeit hat bestens geklappt", so Winter.Beim Ausblick für 2017 wurden fast alle Termine erneut genannt. Hinzu kommen noch ein Spanferkelessen im Juni sowie ein Ritteressen und eine Floßfahrt. Feste anderer Wehren im Landkreis werden besucht.Besonders zu erwähnen war der Kreisfeuerwehrjugendtag, der in Steinling erneut abgehalten wurde, und das Ferienprogramm mit 30 Kindern. Die Spritzwand und eine Hüpfburg machten Groß und Klein viel Spaß. Manfred Rupprecht warb bei der Versammlung für die First-Responder-Truppe in Edelsfeld. Er stellte die kostenlose Hilfeleistung in der Gemeinde vor, die durch die Feuerwehr Steinling mitgetragen wird. Jugendbeauftragte Sabrina Winter berichtete von den Ereignissen des Nachwuchses im vergangenen Jahr. Zehn Übungen und drei Funkproben standen auf der Tagesordnung. Höhepunkt war der Kreisfeuerwehrtag.Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl richtete einen Appell an die Eltern, ihre Kinder für die Jugendfeuerwehr zu begeistern. Kreisbrandinspektor Peter Deiml dankte allen Wehrleuten für ihr Engagement und rief die Rauchmelderpflicht in Erinnerung.