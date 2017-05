Vermischtes Edelsfeld

26.05.2017

"Fit in den Sommer starten mit Power-Salaten" hieß es auf der Einladung zur 20. Jahreshauptversammlung des Kneipp-Vereins Edelsfeld. Leckere Salate waren im Gasthaus Goldener Greif angerichtet: Hausgemachte Antipasti, Curry-Hähnchen Chicoree, Rote Beete mit Spinat, Walnuss und Feta oder Avocado-Kichererbsen-Salat.

Doch bevor Lukullus Einzug hielt, musste die Jahreshauptversammlung abgehalten werden. Den Geschäftsbericht des Vorstandes und der Übungsleiter handelte Vorsitzender Siegfried Meidenbauer ab. Ohne die tatkräftige Mitarbeit von Else Bär (zuständig für den Kräutergarten), Richard Winter (Kneippbecken, Steinling), Tom Büttner und Erika Bär (Walkinggruppe) und Karin Wolf (Wassergymnastik) wäre der Verein ärmer dran. Erfreulich ist die Mitgliederzahl von 125, so Meidenbauer. Darunter seien viele Kinder. Es gab größere Einnahmen, von der Raiffeisenbank Edelsfeld, eine Spende von Markusine Guthjahr bei der Kräuterexkursion am Hahnenkamm und von der Gemeinde für die Jugendförderung. Die Übungsleiter berichteten aus ihren Bereichen. Bevor das Büfett eröffnet wurde gab es noch Rück- und Ausblicke von Heidi Hiltl. Die fast monatlichen Veranstaltungen seien gut besucht gewesen. Im Terminkalender stehen noch das Rosenfest, Kneipp-Kontakte mit Kindern, Wanderungen, Beteiligung am Hahnenkammlauf und am Ferienprogramm der Gemeinde. Ein Tee-Abend oder das Adventskranzbinden wird einbezogen. Der Themenabend mit Dr. Marlene Groitl im September richtet sich für die kältere Jahreszeit aus "Fit in den Herbst und Winter mit Kneipp".