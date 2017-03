Vermischtes Edelsfeld

30.03.2017

2

0 30.03.2017

"Alt werden ist nicht einfach - auch nicht bei einem modernen Staat!" Ingrid Scharf betonte diese Worte von Kuni Pilhofer vom VdK-Ortsverband bei der Jahreshauptversammlung. Vorsitzende Erika Renner fasste das vergangene Jahr zusammen. Besonders hervor hob sie noch einmal die Helft-Wunden-Heilen-Sammlung, bei der ein Betrag von 1700 Euro zusammen kam. Dies sei nicht nur das höchste Ergebnis in Edelsfeld gewesen, sondern auch eines der besten im ganzen Landkreis.

Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty ging anlässlich der 70-Jahr-Feier des VdK auf seine Entstehungsgeschichte und die Weiterentwicklung hin zu einem modernen Sozialverband ein. "Ursprünglich war der VdK für die Beratung und die Betreuung von Kriegsopfern zuständig, bis es dann zu einer Modernisierung kam". Dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, verdeutlichte sie mit dem Satz: "Die Schere geht immer weiter auseinander!"Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl informierte über den Sozial-Fonds, der von Altbürgermeister Werner Renner ins Leben gerufen wurde. "Dieser soll benachteiligten Mitbürgern aus der Not helfen und ihnen eine Stütze sein", merkte Strehl an. Er verlor auch ein Wort über die Barrierefreiheit in der Gemeinde Edelsfeld.Marianne Kies-Baldasty lobte ihn für die vorbildlichen Maßnahmen, die es Rollstuhlfahrern, Müttern mit Kinderwägen und älteren Menschen mit Rollatoren ermöglichen, überall hin zu kommen. Geehrt wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft Hermann Paulus, Isabel Scharf und die Vorsitzende selbst, Erika Renner. Sie erhielten eine Ehrenurkunde und eine Anstecknadel für ihre jahrzehntelange VdK-Treue.