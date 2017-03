Vermischtes Edelsfeld

29.03.2017

29.03.2017

48 lokale Vereine sind im Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege vereint. Sein Vorsitzender, Landrat Richard Reisinger, ließ in Edelsfeld bei der Frühjahrsversammlung die vergangenen Monate Revue passieren.

Mit "Jetzt kommt der Frühling mit aller Macht" empfing Reisinger die Führungskräfte der Gartenbauvereine aus dem Landkreis. Erfreut über die große Resonanz der Gäste war Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl. "Meine gartenfachliche Beratung bekomme ich von meiner Frau" gestand er.Wolf-Rüdiger Wicht, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, erinnerte an die Obstausstellung in seinem Haus. Er fand auch einige Worte zur Fichte als Baum des Jahres 2017, aber auch als Verliererin des Klimawandels. Die Vorstellung des Gartenbauvereins Edelsfeld übernahm Rudi Gruber als Vorsitzender. Der Rückblick von Richard Reisinger wurde mit Bildern unterlegt. Er ging auf den Reichstagsbesuch in Berlin und die Grüne Woche ein. Die weiteren Aktivitäten reichten vom Besuch der Landesgartenschau Bayreuth bis zur Ausstellung "Frisch und knackig - Obst aus der Natur".Zurzeit hat der Kreisverband 6789 Mitglieder in 48 Obst- und Gartenbauvereinen. Kassier Roland Meyer berichtete über vermehrte Ausgaben im vergangenen Jahr, die aus dem Bestand abgedeckt wurden. Kreisfachberaterin Michaela Basler referierte über alte Obst- und Gemüsesorten. Sie plädierte dafür, der Natur in unseren Gärten mehr Raum zu geben. Das Jahresthema sind heuer die Obst-Vielfalt, Streuobstwiesen und das Veredeln von Obstbäumen. Detaillierte Unterlagen dazu bekommen die Vereine noch. Bezirksverbandsmitglied Edi Eckl informierte über den Wettbewerb "Streuobst-Vielfalt - beiß rein". Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen die Obstsorten schmackhaft zu machen. Zum Schluss stellte Rudi Gruber die Nachwuchs-Aktivitäten im Gartenbauverein Edelsfeld vor. Einige Vereinsvorsitzende waren überrascht, wie viele Kinder und Jugendliche daran teilgenommen haben