Vermischtes Edelsfeld

09.04.2017

15

0 09.04.201715

Die evangelischen und katholischen Christen der Gemeinden Edelsfeld, Kürmreuth, Königstein und Eschenfelden werden sich anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation nicht mit einem oder zwei ökumenischen Gottesdiensten begnügen. In den "Christustagen" laden sie in der Karwoche zu vielen Aktionen ein

Programm verteilt

Drei Fragen Frau Knauer und Herr Zeltsperger, warum gibt es die Ökumenischen Christustage?



Pfarrerin Ulla Knauer/Pfarrer Hans Zeltsperger: Wir wollen in unseren Gemeinden wieder mehr ins Bewusstsein rufen, dass die Einheit unter uns in dem Maße wachsen kann, wie Christus unser gemeinsames Ziel ist. Damit entsprechen wir auch der Bitte Jesu selbst um die Einheit: Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast (Joh 17,21).



Warum gerade in der Karwoche?



In der Karwoche feiern wir die zentralen Geheimnisse unseres Glaubens. Die Ferienzeit ermöglicht auch Schülern und Studenten die Teilnahme.



Wer macht die Christustage?



Träger sind vor allem die Kirchengemeinden selbst. Unterstützt werden sie durch Jugendliche der geistlichen Gemeinschaft Regnum Christi und Ordenspriestern der Legionäre Christi. Ihre Mission ist es, das Reich Christi in der Gesellschaft zu verbreiten. Sie werden die Haushalte aufsuchen und zu einem persönlichen Gespräch einladen. Unser Dank gilt allen, die sich hier mit einbringen, aber auch denen, die unsere Gäste aufnehmen. Wir freuen uns auf die Feier der Gottesdienste und zahlreichen Begegnungen und hoffen, viele Gläubige bei den verschiedenen Angeboten begrüßen zu dürfen. In dieser Form sind die Christustage wahrscheinlich ein Novum deutschlandweit.



___







Weitere Informationen:



www.regnumchristi.de

In rund 40 Veranstaltungen wollen sie die zentralen Geheimnisse des Glaubens feiern und aufgreifen, was die Reformatoren besonders bewegte und auch heute immer neu wichtig ist: "Den Blick auf Christus zu richten, sein Wort zu betrachten, seine Barmherzigkeit zu erfahren und Zeugnis von ihm in der Welt zu geben", formulieren es die Verantwortlichen.Das Programm gliedert sich in gemeinsame Gottesdienste, Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren - es ist für alle Altersgruppen etwas dabei, heißt es seitens der Initiatoren. Es wurde mit den Kirchengemeinden erarbeitet und an alle Haushalte verteilt.Über 60 Jugendliche und fünf Patres werden fünf Tage bei Gastfamilien in den Pfarreien wohnen. Das Mittag- und Abendessen wird zentral im katholischen Pfarrzentrum organisiert. Höhepunkte werden der Ökumenische Eröffnungsgottesdienst am Mittwoch, 12. April, um 19 Uhr in der katholischen Kirche in Königstein sein sowie die Aufführung eines Passionsspiels am Karfreitag um 19 Uhr in der Edelsfelder Turnhalle. Des Weiteren ein Jugendkreuzweg von Edelsfeld nach Niederärndt am Karsamtag um 14 Uhr (Treffpunkt: Ecke Turnweg/Auf der Höhe) und ein gemeinsames Feuer um 5.30 Uhr am Ostersonntag, dem sich nach den Osternachtsfeiern wieder ein gemeinsames Osterfeuer im katholischen Pfarrzentrum anschließt.