09.03.2017

Ein Kaminbrand, zwei Ölspuren, ein Verkehrsunfall und ein Baum, der in eine Telefonleitung gestürzt war, bescherten der Feuerwehr Edelsfeld 2016 einige Einsätze. "Es war ein ruhiges Jahr", sagt Kommandant Alois Schuster dazu.

Er konnte die Schwerpunkte auf andere Dinge setzen. Zuwachs gab es mit dem Übertritt von sieben Jugendlichen in die aktive Truppe. "Sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt bei den Übungen und Einsätzen", freute sich der Kommandant in der Jahreshauptversammlung. Mittlerweile zählt er auf zwei neue Maschinisten und zwei zusätzliche Atemschutzträger.Leistungsprüfungen stehen 2017 an. Die Ausbildung beim Digitalfunk fruchtet. Viele Gedanken kreisen um ein neues Löschfahrzeug, das 2021 kommen soll. Das Thema Führerschein ist erkannt. Kreisbrandmeister Christian Meyer zeigte sich optimistisch, dass es gelöst wird.Für die Atemschutzgruppe stehen in der Gemeinde 18 Wehrmänner zur Verfügung. Unterweisung, Einsatzübung und Wiederholungsübungen haben sie wie vorgeschrieben absolviert. Die neue Übungsstrecke in Amberg wurde bereits besichtigt.Es gab allerdings nicht nur Erfreuliches zu berichten. Drei Jugendliche haben sich von der Feuerwehr verabschiedet. Die anderen haben sich fleißig an den Übungen und Einsätzen beteiligt. Die Ergebnisse beim Wissenstest waren sehr positiv: Stufe 3 in Gold Celine Dehling, Natalie Bär, Simon Strehl, Leonard Grädler; Stufe 4 Alexandra Stich.Die modulare Truppmann-Ausbildung wird im Herbst begonnen. Dies bedeutet, dass 50 Unterrichtseinheiten zum Truppmann, eine zweijährige Ausbildung im Übungs- und Einsatzdienst und als Sprechfunker, 16 Stunden Erste Hilfe und das Wasserleistungsabzeichen abzuleisten sind. Neue Jugendliche sind bei allen Wehren der Gemeinde willkommen.An das rege Vereinsleben erinnerte Vorsitzender Alexander Luber. Der traditionelle Kappenabend war der Anfang. Themen waren die Verbandsversammlung, die Brandschutzerziehung im Kindergarten, eine Brandschutzaufklärung und natürlich die Kirwa in Niederärndt. Die Feuerwehr stemmte das Fest in einer Gemeinschaftsleistung. Es folgte noch eine Fahrt ins Blaue nach Regensburg. Drei Ausflugstage verbrachte die Feuerwehr in Graz. Heuer soll der Schwarzwald das Ziel sein.