Vermischtes Edelsfeld

26.02.2017

Wenn die Siegerehrung des "Jugend creativ"-Malwettbewerbs ruft, unterbricht die Sebastian-Kneipp-Grundschule schon mal die Faschingsfeier vor den Ferien. Eine lohnende Entscheidung, hatte doch Rainer Luber als Vertreter der Raiffeisenbank Preise für die besten Bilder zum Thema "Freundschaft ist bunt" im Gepäck.

Bei den Erstklässlern machten Jana Ertl, Lilou Horn und Hannah Arnold das Rennen. In der 2. Klasse malten sich Hanna Hagerer, Mario Häckel und Leni Delert an die Spitze. Fiona Pirner, Eric Luber und Leni Zagel lagen in der "Dritten" vorn. Die Besten in der 4. Klasse waren Leonard Pleier, Mona Haas und Laura Rupprecht.