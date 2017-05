Spende an die First-Responder-Gruppe Edelsfeld

11.05.2017

Die Einrichtung der "Helfer vor Ort - First Responder" nimmt immer mehr Gestalt an. Manfred Rupprecht stand bei der Soldaten- und Reservisten-Kameradschaft Rede und Antwort zum voraussichtlichen Start im kommenden Jahr.

"Nunmehr sind zwölf Sanitäter ausgebildet, die Erste Hilfe und eine Erstversorgung mit Entscheidungsfindung für einen Notarzt leisten können", so Rupprecht. Die zeitliche Abfolge für eine Hilfeleistung beispielsweise im Falle eines Herzstillstandes machte deutlich, dass die Helfer vor Ort unbedingt notwendig sind. Rupprecht: "Das schnelle Eingreifen an einem Einsatzort mit erster professioneller Hilfeleistung ist für die Gemeinde Edelsfeld unabdingbar."Doch ohne Geld geht nichts. Eine finanzielle Unterstützung durch den Freistaat erfolgt derzeit nicht, es ist eine Aufgabe der Kommunen. Deshalb ist diese ehrenamtliche Truppe beim Aufbau und in der Folgezeit auf finanzielle Unterstützung durch Spenden angewiesen. Die Gemeinschaft der Soldaten- und Reservisten-Kameradschaft überzeugten diese Informationen und sie spendeten spontan 500 Euro aus ihrer Vereinskasse für die künftige Gruppe.