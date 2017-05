Vermischtes Edelsfeld

10.05.2017

4

0 10.05.2017

Weißenberg. Die Zeit für die Weißenberger war wieder reif zur Saisonvorbereitung des Kinderspielplatzes in der Dorfmitte. Mit Bulldog, Schaufeln, Rechen und Sägen ging es an die Auffrischung des Geländes, denn der Winter hatte seine Spuren hinterlassen.

Zahlreiche Dorfbewohner hatten große Freude an dem Arbeitseinsatz in der Dorfmitte. Gleichzeitig gab es zum ersten Mal in diesem Jahr wieder das schmackhafte, selbstgebackene Brot aus Weißenberg.Nachdem sowieso schon viele Helfer anwesend waren, war es der richtige Zeitpunkt für das gemeindliche Projekt "Helfer vor Ort - First Responder" eine Spende zu übergeben. Die Dorfgemeinschaft machte 500 Euro aus ihrer Kasse locker und Vorsitzende Heidi Rösel überreichte Manfred Rupprecht den Scheck in Anwesenheit der vielen Unterstützer.