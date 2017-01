Sternsinger steigern das Vorjahresergebnis auf 3466 Euro

Vermischtes Edelsfeld

10.01.2017

10.01.2017

2017 nimmt die Sternsingeraktion die Herausforderungen des Klimawandels in den Blick. Seit fast 30 Jahren ist die Gemeinschaft St. Paul der Apostel im Beispielland Kenia tätig, um die Versorgung mit Wasser und Lebensmittel sowie die Bildungsangebote zu verbessern. Die Sternsinger der katholischen Pfarrei St. Stephanus, wie schon in den Vorjahren von evangelischen Kindern unterstützt, machten sind am Dreikönigstag auf den Weg, um den Segen Gottes von Haus zu Haus zu bringen und für die Partnerdiözese Poona sowie das Kindermissionswerk zu sammeln. Sie fanden viele offene Hände und konnten ihr Vorjahresergebnis um einige Hundert Euro auf 3466 Euro steigern. Bild: wfe