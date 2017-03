Vermischtes Edelsfeld

06.03.2017

12

06.03.2017

Hoch her geht es im neuen Theaterstück des Theatervereins 007: Auf dem Spielplan steht heuer der lustige Dreiakter "s'Zuckerpupperl" von Heidi Hillreiner. Seit zwei Monaten proben die Laienspieler bereits fleißig und am Sonntag, 12. März, öffnet sich der Vorhang zur Premiere.

Der Tortenwettbewerb

Helfer im Hintergrund

In der Familie des Konditors Gustl Holzer (Georg Reiff) herrscht große Aufregung wegen eines bevorstehenden Tortenwettbewerbs, an dem der Meister teilnimmt. Unterstützt in seinem Bemühen wird er von seiner Frau Leni (Maria Reiff-Zitzmann) und von seiner Schwester Cilly (Elke Reichenberger) und so ist Gustl überzeugt, den ersten Preis zu gewinnen.Tochter Karin (Sandra Popp) und Sohn Anderl (Max Mathy) sind ebenso wie Geselle Toni (Andreas Pickel) eher skeptisch, weil die Torten vom Meister viel zu süß sind.Tatsächlich bringt Gustl vom Wettbewerb einen Preis mit nach Hause, der in dem Stück einige Verwicklungen und Turbulenzen nach sich zieht. Für reichlich Unruhe im Betrieb sorgt Kommissar Eder (Florian Pickel) und dann taucht plötzlich auch noch Tonis Vater (Alexander Luber) auf.Doch nicht nur die Schauspieler, sondern auch viele Helfer im Hintergrund tragen zum Gelingen der Aufführungen bei. Regie in dem Stück führen Erich Schober und Josef Peter, als Souffleusen fungieren Brigitte Kogelbauer und Maria Held. Maskenbildnerinnen sind Bernadette Kohl und Elke Reichenberger, für die Technik ist Alois Schuster zuständig.Michaela Schuster und Steffi Kohl organisieren den Kartenvorverkauf, Harald Pilhofer ist für die musikalische Unterhaltung verantwortlich, Martin Reichenberger für die Filmaufnahmen. Gespielt wird am Sonntag, 12. März, um 14 und 19 Uhr, am Freitag, 17. März, am Samstag, 18. März, am Sonntag, 19. März und am Samstag, 25. März, jeweils um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Hildegard. Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, für Kinder drei Euro. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Kartenreservierungen sind bei Michaela Schuster (09665/95 43 30) möglich.