Vermischtes Edelsfeld

21.02.2017

21.02.2017

Weißenberg. "Die Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht Amberg ist noch nicht vollzogen", berichtete Vorsitzender Klaus Kurz bei der Jahreshauptversammlung des Vogelschutzvereins Weißenberg. Die letzten Hürden seien allerdings jetzt aus der Welt geschafft.

Ehrungen 40 Jahre Mitgliedschaft: Christian Rümpelein, Ernst Pickel, Franz Xaver Steinkirchner, Ludwig Übler, Hans Melchner, Jutta Schauß



50 Jahre Mitgliedschaft: Hans Pirner, Johann Heinzl, Günter Schöner, Hans Bär, Hannelore Zinkl, Erhard Pickel, Ernst Pilhofer, Hans Pilhofer, Leonhard Brunner, Erwin Brunner.



Die Jubilare erhielten Urkunden und Broschüren vom LBV über den Waldkauz, den Vogel des Jahres 2017. (gru)

Im Rückblick erwähnte er eine Frühjahrswanderung, deren Teilnehmer viele Vogelstimmen hörten und zuordneten. Auf dem Panorama-Wanderweg wurden Hinweisschilder restauriert oder erneuert.Der Verein engagiere sich auch für Kinder. In der Grundschule Edelsfeld gab es ein Vogelstimmen-Quiz. Den Kindern wurde die Reinigung von Nistkästen gezeigt, wobei gleichzeitig Beton-Nistkästen gegen Holznistkästen im Schulbereich getauscht wurden. Auch am Hahnenkamm und an der Amberger Franz-Xaver-Schönwerth-Schule werden Nistkästen betreut.Das Kinderferienprogramm in der Gemeinde fand guten Zulauf. Vorgefertigte Nistkästen von Werner Luber wurden im Garten der Familie Kraus zusammengebaut und künstlerisch gestaltet. Der Vogelschutzverein betreut das Naturdenkmal in Oberndorf. Mit Pflegemaßnahmen im angrenzenden Wald stellte er den Wasserlauf ins Biotop sicher.Mit speziellen Molchreusen zählten die Vogelschützer nach, wie viele Tiere dort im Wasser leben. Sie fanden 52 Molche, darunter 35 Teichmolche und 17 Bergmolche. Eine schonende Abfuhr des Mähguts ist nun gewährleistet. "Zur Biotoppflege wäre es wünschenswert, wenn einige Mitglieder mehr dabei wären", fügte Kurz hinzu.Nach der Herbstwanderung stand wieder die Nistkastenreinigung auf der Tagesordnung. Fünf Touren mit 13 Teilnehmern waren erforderlich. Hier war die Jugend stark vertreten. Meisen und Kleiber waren bei einer 97-prozentigen Belegung am meisten vertreten. In neun Kästen in Richtung Schönlind kamen nicht ausgebrütete Eier und tote Jungvögel zum Vorschein.Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl zeigte sich über die Jugendarbeit des Vereins erfreut. Sein Ausspruch "Natur ist beruhigend. Dies tut auch einem Bürgermeister gut" bekundete den Respekt vor den Vogelschützern.Ein Filmvortrag von Wolfgang Herrmann über "Ein Jahr mit Graugänsen am Wüstenaumühlweiher bei Iber" rundete die Versammlung ab.