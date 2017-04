Zum Abendmahl gehen, eine Patenschaft übernehmen und in der Gemeinde mitentscheiden

Vermischtes Edelsfeld

10.04.2017

10.04.2017

"Mit dem Startschuss vor eineinhalb Jahren als Präparanden und danach als Konfirmanden seid ihr Stück für Stück gewachsen", bescheinigte Pfarrerin Ulla Knauer den 15 jungen Christen, die sie am Palmsonntag in St. Stephanus einsegnete. Den Gottesdienst umrahmten der Posaunen- und der Kirchenchor. Nachdem zwei Eltern ein persönliches Gebet gesprochen hatten, überreichten die Konfirmanden ihren Müttern, Vätern und Paten eine Rose als Zeichen der Dankbarkeit für ihre bisherige Begleitung. Sehr feierlich ging es bei der Einsegnung und dem Abendmahl zu. Kirchenvorsteher Rudi Gruber grüßte anschließend die jungen Leute als vollwertige Glieder in ihrer Kirchengemeinde. "Viele Jungs banden zum ersten Mal eine Krawatte, und manche Mädchen tragen erstmals hohe Schuhe, denn Konfirmation ist eine Premiere", sagte Gruber. Sie berechtige, zum Abendmahl zu gehen, ein Paten-Amt zu übernehmen und an allen Entscheidungen in der Kirchengemeinde mitzuwirken. Der Kirchenvorstand hofft auf ein Wiedersehen in Zukunft bei den Sonntagsgottesdiensten. - Im Bild Pfarrerin Ulla Knauer mit den Konfirmanden Selina Bohun, Marco Ehras, Anna Ertel, Dominik Haas, Laurenz Heldrich, Felix Hiltel, Jessica Hutzler, Patrick Kohl, Katharina Kraus, Luis Maderer, Pia Reichenberger, Anna Sebald, Andreas Spies, Hanna Wopperer, Maria Wopperer. Bild: gru