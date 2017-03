Freizeit Ensdorf

26.03.2017

2

0 26.03.2017

Das Lob kam von Pfarrer Hermann Sturm: "Die Vielfalt, die in der DJK Ensdorf angeboten wird, ist wirklich bewundernswert." Bei den Nachwuchs-Fußballern geht die DJK wieder eigene Wege. Der Austritt aus der JFG Vilstal ist beschlossen.

Ensdorf. Die Mitglieder bestätigten in der Hauptversammlung zunächst, dass es einen weiteren Jugendleiter geben soll. Der gewählte Markus Bauer berichtete über die JFG Vilstal, in der 34 Jugendliche der DJK von der D- bis zur A-Jugend Fußball spielen. In der DJK beheimatet sind zudem eine G-, F- und E-Mannschaft. Mit großer Mehrheit befürwortete die Versammlung den Austritt der DJK Ensdorf aus der JFG Vilstal zum Saisonende. Als Grund wurde fehlendes Vertrauen zu einem der weiteren Stammvereine genannt. Die Basis für eine effektive Zusammenarbeit sei zerstört, hieß es.DJK-Vorsitzender Lothar Trager blickte bei der Hauptversammlung auf das zurückliegende Jahr zurück, in dem der über 800 Mitglieder zählende Verein - nahezu ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche - sportliche Erfolge feiern konnte. Dies und das reichhaltige Angebot seien nur dank der engagierten Sparten- und Übungsleiter möglich. Negativ seien die Einbrüche in Garage und Sportheim gewesen. Gut besucht war laut Trager der Festabend zum 60-jährigen Bestehen der DJK. Weitere Höhepunkte waren die Kirchweih in Hirschwald, das Spiele- und Weinfest, die Weihnachtsfeiern und die Christbaumversteigerung. Lediglich das Eggenbergfest litt unter schlechtem Wetter. Zudem bot die DJK ein Kinderzeltlager, eine Drei-Tages-Fahrt, ein Skiwochenende und erstmals auch ein Geburtstagsessen an.Hinzu kämen heuer ein Basar "Alles von Frau für Frau", die Neuauflage der Fußball-Gemeindemeisterschaft sowie die Beteiligung am Pfarrfest zugunsten der Kirchensanierung. Zuversichtlich zeigte sich der Vorsitzende, dass im Zuge der Heizungserneuerung im Sportheim die Terrasse saniert werden kann. Außerdem will die DJK sich in den neuen Medien stärker präsentieren. Einen positiven Kassenbericht legte stellvertretender Kassier Stefan Kammerl vor. Der Umsatz habe 2016 bei rund 112 000 Euro gelegen. Unter der Überschrift "Zukunft wagen" gab Klaus Hernes einige Impulse. Im Hinblick auf die Veränderungen im Jugendbereich war sein Wunsch, die Tür zu den Nachbarn nicht zuzuschlagen. Auf der anderen Seite biete sich nun die Chance, die Jugendlichen mehr an die DJK zu binden.Spartenübergreifend hat die Jugendabteilung den Kinderfasching und die Kinderweihnachtsfeier organisiert, blickte Jugendleiter Martin Schimmelpfennig zurück. Beteiligt war man am Spielefest, am Zeltlager und am Adventsbasar. Berichte aus den einzelnen Sparten folgen.