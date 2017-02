Freizeit Ensdorf

26.02.2017

26.02.2017

Mit Eifer und viel Spaß turnen regelmäßig bis zu 30 Buben und Mädchen in der DJK-Kinderturngruppe "Spiel und Spaß" in der Schulturnhalle. Die Übungsleiterinnen Beate Schmalzbauer, Linda Trager, Kathleen Völkel und Jeanette Wellan sorgen mit abwechslungsreichen Übungen und Spielen dafür, dass es nie langweilig wird. Entsprechend der Jahreszeit standen zuletzt die Themen Wintersport und Fasching im Fokus. So rutschten die Kleinen beim Biathlon mit Teppichen durch die Ensdorf-Arena und versuchten, bei Würfen so treffsicher zu sein wie Laura Dahlmeier. Koordinationsfähigkeit war gefragt auf der Buckelpiste, Mut auf der Sprungschanze. Spaß bereitete die Bobbahn, vor allem wenn der Viererbob von einem Papa geschoben wurde. Ebenso begeistert machten die als Bienen, Feen, Ninjas, Prinzessinnen, Cowboys, Marienkäfer, Indianer, Piraten oder Frosch verkleideten jungen Akteure mit bei der maskierten Turnstunde. Zu den Liedern "Gorilla mit der Sonnenbrille", "Rotes Pferd", "Cowboy und Indianer" oder "Hands up" wurde eifrig getanzt und bei Spielen wie "Feuer-Wasser-Blitz" oder dem Rollbrettfahren zeigten die Kinder großen Ehrgeiz. Am Ende durften sich alle unter dem Zaubertuch verstecken, und die Eltern mussten sie suchen.