Freizeit Ensdorf

19.01.2017

19.01.2017

Mit 14 Mannschaften und insgesamt 47 Schützen ist Edelweiß beim 14. Wolfsbacher Dorfpokalschießen angetreten. Wie Schießleiter Thomas Drick bei der Jahreshauptversammlung (wir berichteten) ausführte, wurden für das 48. Vilstalwanderpokal-Schießen eine Mannschaft und zwei Einzelschützen (Klasse aufgelegt) gemeldet. Zum dritten Mal wurde die Gemeindescheibe ausgeschossen, zwölf Mannschaften mit 54 Schützen waren am Stand. Als Höhepunkt des Vereinsjahres bezeichnete der Schießleiter die zwischenzeitlich 62. Königsproklamation. Am Wettbewerb hatten sich 35 Schützen beteiligt. König wurde Richard Drick. Ihm steht Brigitte Graf als Liesl zur Seite.

Beim Nuss- und Glaskugelschießen wurde mit 50 Aktiven ein Teilnehmerrekord verzeichnet. Die Schützengesellschaft zähle bei vier Neuzugängen aktuell 18 Jungschützen, berichtete Jugendleiter Georg Dotzler. Der Nachwuchs hatte sich an Dorfpokal-, Oster-, Königs- und Weihnachtsschießen beteiligt. Jugendkönig Simon Werth konnte seinen Titel verteidigen.Die Jugendlichen besichtigten die Amberger Feuerwehr, luden zum Jugendzeltlager, bei dem eine Bootsfahrt der Höhepunkt war, und boten im Ferienprogramm ein Schnupperschießen an. Auf dem Programm für den Nachwuchs stand außerdem die Osternester-Suche und eine Wanderung nach Hofstetten. Bei der Neuwahl bestimmten die Mitglieder einstimmig Heinrich Graf als Schützenmeister und Bernd Haimerl als dessen Stellvertreter. Gewählt wurden außerdem Brigitte Graf zur Kassiererin und Klaus Günther zum Schriftführer.Als Schießleiter fungieren Mathias Ehebauer und Richard Drick, Jugendleiter bleibt Georg Dotzler, sein Stellvertreter ist Mathias Graf. Marvin Thomas besetzt die Stelle als Damenleiter. Beisitzer sind Gernot Wert, Johann Hollweck und Thomas Drick. Die Kasse prüfen Herbert Bergmeier und Günter Schindler. Stellvertretender Gauschützenmeister Stephan Brem lobte die rege Vereins- und gute Jugendarbeit der Edelweißschützen. Ensdorfs Bürgermeister Markus Dollacker betonte, die Schützen leisten einen wichtigen Beitrag zur Dorfkultur in Wolfsbach.