Gesundheitsfest am Vatertag

Freizeit Ensdorf

21.05.2017

Toben, spielen, lachen können die Besucher des 5. Kindergesundheitsfests am Donnerstag. 25. Mai (Christi Himmelfahrt/Vatertag) von 11 bis 17 Uhr im Kloster Ensdorf.

Wie in den Vorjahren ist das Fest auch diesmal von gesunder Ernährung geprägt, also ohne "Zucker- und Fettbomben". Neben gesunden Getränken und Fruchtsmoothies gibt es Gerichte aus der Klosterküche. Am Brotbackofen können die Kinder Pizza oder Brot backen und Fruchtspieße selber machen. Zum Programm gehören Kinderfitnesstanz mit dem Tanzstudio Emotion, Rock'n'Roll mit Quick Feet, Kinderzirkus mit Peter Hofmann, Körperakrobatik mit den Living Flags und Kinderschminken. Neben den Attraktionen im Klostergarten (Kneippbecken, Klanghaus und Beachvolleyball) gibt es eine große Spielstraße mit Fahrzeugen, Menschenkicker, Fußballtorwand mit Radarmessung und Hüpfburgen.