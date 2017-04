Freizeit Ensdorf

Schon zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Ensdorf war Vorsitzender Franz Hammer voll des Lobes: "Sängerisch waren wir trotz der geringen Zahl von maximal 13 Sänger mit guter Chor-Qualität dabei." Fünf Aktive seien mittlerweile schon über 80 Jahre alt. Aber: "Mach' ma weiter, solange es geht, gesundheitlich und sängerisch und gesellig als Sangesbrüder", sagte Hammer.

Die traditionellen Auftritte werde die Gruppe beibehalten, versprach der Vorsitzende. Er dankte allen Sängern für den fleißigen Probenbesuch und Chorleiter Gerhard Tschaffon für seine Arbeit. Ein weiteres großes Lob galt Notenwart und Archivar Josef Reindl, Martin Sollfrank und Karlheinz Eckert aus dem Vorstandsteam sowie den MGV-Wirtsleuten Georg Fröhlich und Günter Artner. Schriftführer Josef Leikam ließ während seines Tätigkeitsberichts wissen, dass der Chor im vergangenen Jahr bei vier Terminen öffentlich aufgetreten ist und die 17 Singstunden gut besucht waren. Der Sprecher erinnerte auch an die Ständchen bei runden Geburtstagen - dem 90. von Altbürgermeister Georg Dirmeier, die 80. von Josef Müller und Richard Schindler, dem 75. von Josef Allmeier und dem 70. von Johann Geck.Gesungen hat der MGV auch beim Kirchweihgottesdienst in Seulohe und mit dem Sängerbund 1880 Amberg beim Festgottesdienst auf dem Eggenberg. Beim Trauergottesdienst und der Urnenbeisetzung von Gründungsmitglied Ludwig Meier sang die Chorgemeinschaft MGV Ensdorf/Sängerbund 1880 Amberg. Auch den Gottesdienst für verstorbene Mitglieder gestaltete sie zusammen. Das gemeinsame Waldfest auf dem Eggenberg und die Weihnachtsfeier im Pfarrsaal waren gesellschaftliche Höhepunkte. Kassier Georg Hafenbradl berichtete über die knappe Finanzlage des Vereins. Er erinnerte auch daran, dass der MGV für 300 Euro die Patenschaft für die Restaurierung einer Figur in der Pfarrkirche St. Jakobus übernommen hat.Bürgermeister Markus Dollacker bedankte sich bei den Sängern für die aktive Tätigkeit und sprach die Hoffnung aus, dass dies möglichst noch lange so bleibt: "Gemeinschaft ist etwas Schönes. Seid glücklich, dass ihr diese wunderbare Gemeinschaft habt und in gemütlicher Runde vom Alltag wegkommt. Singen reinigt die Seele." Der MGV müsse die Tradition aufrechterhalten und soll noch viele Jahre weiterbestehen, wünschte sich der Bürgermeister.Mit dem Sängerspruch "Eintracht hält Macht" endete die Jahreshauptversammlung.