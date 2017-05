Mehrere Jahrgänge der Volksschule Wolfsbach beim gemeinsamen Klassentreffen

Freizeit Ensdorf

05.05.2017

Wolfsbach/Thanheim. Zwischen 1941 und 1950 wurden sie geboren, 1955 bis 1964 kamen sie aus der Volksschule Wolfsbach: damals 58 Mädchen und Buben. 47 leben noch - unterdessen als "Silberlinge" oder "Graugänse". Nach manchen Schicksalsschlägen und freudigen Ereignissen trafen sich nun 32 von ihnen im Gasthaus Zur Dorfschmiede in Thanheim zur frohen Runde. Organisiert hatten das Treffen Anni Götz, Anna Fleischmann und Stephan Erras. Bis aus Nürnberg, Regensburg, Landshut und München, ja bis aus Aschaffenburg, Haßloch bei Speyer und Koblenz waren die früheren Schulkameraden angereist. Bei Kaffee und Kuchen wurden Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit aufgefrischt, über manche Scherze und Streiche herzhaft gelacht, über das Leben in den letzten 67 bis 76 Jahren erzählt. Die ersten Jahre hatten sechste bis achte Klasse von 8 bis 12 Uhr Unterricht, erste bis fünfte Klasse von 12.30 bis 17 Uhr. Später saßen alle acht Klassen beisammen in einem Schulzimmer. Gemütlich war's beim Klassentreffen und allen hat's gefallen. In der Kirche St. Bartholomäus gedachte man am Nachmittag bei einem von Pfarrer Pater Hermann Sturm zelebrierten Gottesdienst der verstorbenen Mitschüler und Lehrer. Das Bild zeigt die Teilnehmer mit Organisatorin Anni Götz (vorne, Mitte) sowie Pfarrer Sturm (zweite Reihe, Zweiter von links). Bild: exb