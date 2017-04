Freizeit Ensdorf

03.04.2017

03.04.2017

Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Opel-Clubs, dem aktuell 99 Mitglieder angehören, begrüßte Richard Weigl in Vertretung von Präsident Josef Sperl die Mitglieder. Er dankte dem noch amtierenden Präsidenten für die vierjährige Vereinsführung und seine Arbeit zehn Jahre davor als Schriftführer und Beisitzer im Präsidium.

Weigl berichtete von gut besuchten Aktivitäten und Veranstaltungen wie Hüttenfest, Vatertags- und Weihnachtsfeier, Preisschafkopf für Mitglieder, Ausflug zum Hundertwasserturm mit Brauereibesichtigung in Abensberg und Gäubodenfest in Straubing. Leider wurde das Entenkarten und Kegeln nicht mehr so gut wie früher angenommen, bedauerte Weigl. Der Opel-Club nahm am 40-jährigen Gründungsfest der SPD Ensdorf und am Ferienprogramm für Kinder mit einer Veranstaltung an der Opel-Club Hütte teil.Hüttenwart Gerhard Fleischmann erwähnte besonders die gut besuchten Übertragungen der Fußball-Europameisterschaft.An den amtierenden Vorstand ging der Antrag auf Streichung des Passus' "Der Verein darf 100 Mitglieder nicht übersteigen". Nach kurzer Debatte wurde der Antrag einstimmig angenommen. So kann der Verein jetzt auch wieder jüngere Mitglieder aufnehmen und sich zukunftsfähig aufstellen.Michael Dollacker führte die Regie bei den Neuwahlen. Das neue Präsidium wurde besetzt mit: Richard Weigl (Präsident); Josef Hafenbradl (2. Präsident); Sabine Schneeberger (Schriftführerin); Werner Scharl (Kassier); Beisitzer Gerhard Fleischmann, Manfred Mühlbauer und Denis Neumann. Das neu gewählte Präsidium bedankte sich bei Josef Sperl und Roland Wolfram für die geleistete Arbeit über viele Jahre. Im Anschluss, beim gemütlichem Zusammensein, wurden das alte und neue Jahr besprochen. Vor allem die Isarfloßfahrt am Samstag, 2. September.