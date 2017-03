Kultur Ensdorf

07.03.2017

8

07.03.2017

Quadrate sind eindeutig das dominierende Element der Bildgestaltung bei der Rathausausstellung in Ensdorf (Kreis Amberg-Sulzbach). Unter dem Titel "Rund ums Quadrat - Um die Ecke denken" präsentiert Siegfried Link noch bis Freitag, 28. April, 15 Arbeiten in Acryl und Öl auf Leinwand. "Diese konstruktive oder auch konkrete Kunst ist befreit von Gegenständlichkeit, reduziert auf Form und Farbe und erfordert ein anderes Wahrnehmen des Gesehenen", erläutert er.

3000 Quadrate

Öl-Acryl-Geometrie

Service Die Ausstellung ist bis 28. April während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung geöffnet: Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags bis 17.30 Uhr, Freitags nur von 8 bis 12 Uhr sowie an den Sonntagen 19. März und 9. April jeweils von 14 bis 16 Uhr.

Wie viele geometrische Formen in unterschiedlichen Größen und Farben er genau zusammenkomponiert und zusammengewürfelt hat, lässt sich auf den ersten Blick nicht erraten. Bei einer Serie an der Stirnseite weiß es der Künstler genau. Es sind 750, 3000 oder 1600 Quadrate. Und so lauten auch die Titel der drei Bilder. "Wichtig sind mir trotz der strengen Anordnung immer die Balance und die Ausgewogenheit!" Solche grafischen Muster lösen bei einigen Betrachtern Nervosität aus. Bei ihm erzeugen sie Ruhe und Entspannung. Seit 25 Jahren beschäftigt er sich mit der Bildkunst. "Ich bin quasi in die Kunst hineingefallen." Immerhin habe er in den vergangenen Jahren über 500 Bilder gemalt.Inspirieren lässt er sich von der Natur und von der Musik. Er will die Elemente mit allen Sinnen spüren und auch ausdrücken. Dabei hat er keine feste Stilrichtung: "Bei mir passiert alles gleichzeitig!" Das sind einmal Bleistiftzeichnungen rund um Ensdorf oder auch abstrakte Bilder, die sich mit Umwelt und Heimat beschäftigen. Dann wieder hält er auf geometrische Formen reduzierte Öl-Acryl-Ideen fest, wie sie in der neuesten Ausstellung dominieren."Abendstimmung" drückt er mit den "drei Farben der Nacht" aus. Das sind Blau, Schwarz und Grau. Dazu korrespondieren "als Abendrotschimmer ein rotes Quadrat, die weiße Variante symbolisiert den ersten Abendstern." Bei "Wahlverwandtschaften" verdichten sich geometrische Formen zu Kompositionen vor monochromem Hintergrund."Diagonale Unordnung" erschließt sich dem Betrachter nicht sofort. Rote Quadrate in unterschiedlicher Größe ringen mit grünen Rechteckformen vor gelbem Hintergrund. Blickt man genauer auf das Farb- und Formchaos, so tun sich ungeordnete Diagonalen in ständig wechselndem Rhythmus auf. "Es entsteht eine Bildsprache, bei der Flächen von unterschiedlichen Größen, Farben und Farbtönen miteinander korrespondieren", erläutert Link.